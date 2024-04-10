Водителей электросамокатов обяжут оформлять дорожное страхование(3)
Комиссия по экономике направила пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение законопроект, при вступлении которого в силу дорожное страхование более мощных электросамокатов станет обязательным.
Председатель комиссии Прийт Ломп отметил, что основная суть страхования функционирует эффективно и останется прежней. Однако необходимо модернизировать некоторые детали. «Небольшие транспортные средства стали столь мощными, что связанные с ними несчастные случаи приводят к травмам людей. Этот риск необходимо снизить. Поэтому мы присоединяемся к инициативе Европейского союза о страховании легких персональных транспортных средств, скорость которых превышает 25 км/ч или 14 км/ч в случае, если транспортное средство весит более 25 кг», – пояснил Ломп и добавил, что в ходе рассмотрения к законопроекту могут потребоваться дополнения.
Застрахованы должны быть все транспортные средства, передвигающиеся по суше только при помощи мотора. Исключение составляют моторные инвалидные коляски и средства, используемые лишь на ограниченной территории, такие как садовые тракторы. «Для более простого понимания, распространяется ли обязательное дорожное страхование на транспортное средство, Эстонский фонд дорожного страхования планирует разместить в интернете подробные вспомогательные материалы», – добавил председатель комиссии.
Заместитель председателя комиссии Алексей Евграфов отметил, что менее мощные электросамокаты также представляют опасность для населения и угроза от них возрастает. «Страхование более мощных электросамокатов – шаг в правильном направлении. Однако поскольку большинство несчастных случаев происходит с менее мощными самокатами, в первую очередь – арендованными, необходимо принять меры и в их отношении», – сказал он. Кроме того, по словам заместителя председателя, необходимо продумать осуществление надзора, чтобы выявление незастрахованных транспортных средств не увеличило нагрузку на полицию.
Поправки к закону проистекают из директивы Европейского союза о дорожном страховании. Помимо требования о страховании легких персональных транспортных средств, в законодательство Эстонии будет перенят принцип, согласно которому в каждом государстве-члене должен быть гарантийный фонд, который в случае банкротства страхового общества будет покрывать ущерб вместо неплатежеспособного объединения. В Эстонии такой организацией станет Эстонский фонд дорожного страхования, который будет собирать у страховых обществ средства для покрытия неплатежеспособности.
Кроме того, в законе будут повышены предельные ставки максимальных страховых выплат: в случае материального ущерба с 1,2 до 1,3 миллиона евро, а в случае личного – с 5,6 до 6,45 миллиона евро. Согласно пояснительной записке, средний материальный ущерб в Эстонии составляет порядка 2200, а личный – порядка 4200 евро. Максимальный ущерб в случае дорожного страхования в Эстонии был нанесен в 2018 году и составил 5,6 миллиона евро. Компенсация физического вреда в этой сумме составила 5,4 миллиона евро.
В заседании также принял участие министр финансов Март Вырклаэв.
Комиссия по экономике внесла предложение включить первое чтениепроекта закона о внесении изменений в Закон о дорожном страховании и, в связи с этим, в другие законы (400 SE) в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 30 апреля и завершить первое чтение.
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