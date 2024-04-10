Водителей электросамокатов обяжут оформлять дорожное страхование

Председатель комиссии Прийт Ломп отметил, что основная суть страхования функционирует эффективно и останется прежней. Однако необходимо модернизировать некоторые детали. «Небольшие транспортные средства стали столь мощными, что связанные с ними несчастные случаи приводят к травмам людей. Этот риск необходимо снизить. Поэтому мы присоединяемся к инициативе Европейского союза о страховании легких персональных транспортных средств, скорость которых превышает 25 км/ч или 14 км/ч в случае, если транспортное средство весит более 25 кг», – пояснил Ломп и добавил, что в ходе рассмотрения к законопроекту могут потребоваться дополнения.

Застрахованы должны быть все транспортные средства, передвигающиеся по суше только при помощи мотора. Исключение составляют моторные инвалидные коляски и средства, используемые лишь на ограниченной территории, такие как садовые тракторы. «Для более простого понимания, распространяется ли обязательное дорожное страхование на транспортное средство, Эстонский фонд дорожного страхования планирует разместить в интернете подробные вспомогательные материалы», – добавил председатель комиссии.

Заместитель председателя комиссии Алексей Евграфов отметил, что менее мощные электросамокаты также представляют опасность для населения и угроза от них возрастает. «Страхование более мощных электросамокатов – шаг в правильном направлении. Однако поскольку большинство несчастных случаев происходит с менее мощными самокатами, в первую очередь – арендованными, необходимо принять меры и в их отношении», – сказал он. Кроме того, по словам заместителя председателя, необходимо продумать осуществление надзора, чтобы выявление незастрахованных транспортных средств не увеличило нагрузку на полицию.