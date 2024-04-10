При пожаре в квартире в Нарве погиб мужчина

В среду в 9:05 жилец многоквартирного дома на Таллиннском шоссе в Нарве сообщил о запахе гари, сказала руководитель по коммуникации Спасательного департамента Аннели Ооне.

В 9:09 прибывшие на место спасатели заметили идущий из вентиляции дома черный дым, и подъезд оказался заполнен дымом. В 9:21 из задымленной квартиры вынесли погибшего мужчину. Пожар в квартире потушили к 9:32.

По оценке рассматривавшего спасательное мероприятие главного инспектора Идаского спасательного центра, пожар начался с устаревшей электросистемы квартиры. В квартире не было датчика дыма.

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