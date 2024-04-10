На весенних каникулах Таллинн предложит молодежи разнообразные занятия и городские лагеря
В дни школьных каникул с 22 по 28 апреля в Таллинне пройдет множество мероприятий и городских лагерей для молодежи в возрасте от 7 до 26 лет, охватывающих разнообразные сферы интересов – от искусства и науки до спорта и технологий. Регистрация в лагеря уже началась.
По словам вице-мэра Андрея Канте, школьные каникулы – отличная возможность для саморазвития. «Всегда стоит попробовать что-то новое, чтобы пополнить свой багаж знаний и навыков. Таллинн предлагает широкий выбор развивающих лагерей, чтобы помочь молодым людям раскрыть и развить свой потенциал. Я призываю всех активно участвовать в этих мероприятиях!», – добавил он.
В арт-лагере графического центра Graafikakoda, который находится в художественном городке ARS, дети и подростки в возрасте от 10 лет смогут освоить основы создания мультфильмов с помощью инструмента анимации, создающего иллюзию движения. Помимо этого, можно будет попробовать себя в различных графических техниках, познакомиться с процессом печати на печатном станке, порисовать и поговорить об искусстве, а также посетить выставки и студии городка ARS.
В городском лагере «Ради интереса» (Huvi pärast) Ныммеской школы по интересам дети 7-10 лет смогут погрузиться в мир искусства, рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Они посетят дом природы при школе и планетарий Ныммеской гимназии, а также спортивный корпус, где научатся играть в игру с мячом catch’n’serve. Кроме этого, дети 10-13 лет смогут порисовать акварелью, научиться обжигать керамику, а также декорировать джинсы в технике «боро» и украсить рубашку иероглифами. Все изделия можно будет забрать с собой. На кухне лагеря будут готовить японские блюда.
Эстонский музей здоровья приглашает детей 7-10 лет в лагерь «От доктора до изобретателя», где школьники смогут окунуться в увлекательный мир науки и здоровья, создать собственные прототипы и открыть для себя секреты человеческого тела. Лагерь «Протонавты» на фабрике открытий PROTO перенесет детей 7-10 лет в удивительный мир изобретений. Здесь создаются машины, которые помогают услышать неслышимые звуки или определить значение отпечатков пальцев. Помимо познавательных мастер-классов, развивающих мелкую моторику, в лаборатории изобретателей будут организованы разные квесты.
Школа по интересам Nutigeen приглашает детей 8-12 лет в лагерь технологий, посвященный теме изменения климата и его влияния на жизнь людей. В программе – химические эксперименты, исследующие климат, современные технологии и изучение разработок агророботов.
Центр инноваций и предпринимательства MEKTORY при Таллиннском техническом университете приглашает учащихся 3-6 классов в технический лагерь, который предлагает интересные и познавательные мастер-классы, а также спортивные игры. В программе – создание анимации, мастер-классы по робототехнике, 3D-моделирование и печать, деревообработка, научные эксперименты и многое другое.
Молодежный центр Пыхья-Таллинна приглашает подростков 8-13 лет принять участие в городском лагере «Лаборатория приключений». Лагерь включает в себя посещение Таллиннской телебашни, где ребята узнают об истории возникновения СМИ и технологиях создания телевидения, мастер-класс мобильной мастерской Merkuur, где будет изготовлена светодиодная лампа. Также можно будет заняться скалолазанием в центре Kivi Climbing.
Молодежный центр «Валдеку» во время школьных каникул сфокусируется на теме образовательных возможностей. В ходе занятий будет обсуждаться, что такое обучение и какие варианты обучения и участия существуют сегодня. В ходе совместных размышлений и мероприятий участники также попытаются выяснить, что такое неформальное обучение и как молодежная работа может помочь в открытии возможностей обучения и участия.
Молодежный центр Хааберсти предлагает подросткам 7-12 лет принять участие в мастерской по обработке дерева, где они смогут смастерить свистульки, а также в мастер-классе по приготовлению пиццы Также можно будет развить свои навыки координации на мастер-классе по слэклайну и развлечься в гольф-центре Elamus Golf и батутном центре Happy-Fly.
Подробнее с программой школьных каникул можно ознакомиться на сайте Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта.