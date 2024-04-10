На весенних каникулах Таллинн предложит молодежи разнообразные занятия и городские лагеря

По словам вице-мэра Андрея Канте, школьные каникулы – отличная возможность для саморазвития. «Всегда стоит попробовать что-то новое, чтобы пополнить свой багаж знаний и навыков. Таллинн предлагает широкий выбор развивающих лагерей, чтобы помочь молодым людям раскрыть и развить свой потенциал. Я призываю всех активно участвовать в этих мероприятиях!», – добавил он.

В арт-лагере графического центра Graafikakoda, который находится в художественном городке ARS, дети и подростки в возрасте от 10 лет смогут освоить основы создания мультфильмов с помощью инструмента анимации, создающего иллюзию движения. Помимо этого, можно будет попробовать себя в различных графических техниках, познакомиться с процессом печати на печатном станке, порисовать и поговорить об искусстве, а также посетить выставки и студии городка ARS.

В городском лагере «Ради интереса» (Huvi pärast) Ныммеской школы по интересам дети 7-10 лет смогут погрузиться в мир искусства, рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Они посетят дом природы при школе и планетарий Ныммеской гимназии, а также спортивный корпус, где научатся играть в игру с мячом catch’n’serve. Кроме этого, дети 10-13 лет смогут порисовать акварелью, научиться обжигать керамику, а также декорировать джинсы в технике «боро» и украсить рубашку иероглифами. Все изделия можно будет забрать с собой. На кухне лагеря будут готовить японские блюда.

Эстонский музей здоровья приглашает детей 7-10 лет в лагерь «От доктора до изобретателя», где школьники смогут окунуться в увлекательный мир науки и здоровья, создать собственные прототипы и открыть для себя секреты человеческого тела. Лагерь «Протонавты» на фабрике открытий PROTO перенесет детей 7-10 лет в удивительный мир изобретений. Здесь создаются машины, которые помогают услышать неслышимые звуки или определить значение отпечатков пальцев. Помимо познавательных мастер-классов, развивающих мелкую моторику, в лаборатории изобретателей будут организованы разные квесты.