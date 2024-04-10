Криминального авторитета не выпустили по УДО. Он обвинил тюремных чиновников во лжи

В Йыхвиском доме суда Вируского уездного суда вчера обсуждали вопрос об условно-досрочном освобождении Олега Мартового, получившего известность в криминальном мире в 1990-е годы.

Мартовой находится за решеткой с марта 2018 года, когда его арестовали по подозрению в организации преступной группировки. Двумя годами ранее Мартовой вместе с другими членами группировки нес гроб убитого криминального авторитета Николая Таранкова, державшего общак. В 2022 году Мартового приговорили к девяти годам лишения свободы.