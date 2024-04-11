Число обращений в службу помощи детям Департамента социального страхования ежегодно растет

„Всеэстонский телефон помощи детям 116 111 заработал 1 января 2009 года. Он стал помощником как для самих детей, так и для взрослых, которые замечают нуждающегося в помощи ребенка, - говорит генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу. – У всех нас есть обязанность сообщать о попавшем в беду ребенке. Ни один ребенок не должен подвергаться унижению, халатному обращению, насилию и злоупотреблениям“.

Запуск работы службы помощи детям стал возможным благодаря общим усилиям стран - членов Европейского Союза. В 2006 году было принято решение зарезервировать телефонные номера, начинающиеся с комбинации 116 для услуг социального характера. И номер 116 111 стал все-европейским номером службы помощи детям.

В период с 2009 по 2017 год организацией этой услуги в Эстонии занималось предприятие Arstlik Perenõuandla OÜ, с 2018 года обслуживание линии взял на себя отдел детского благополучия Департамента социального страхования. Тогда в отделе работали пять консультантов и руководитель услуги. Сегодня в службе помощи детям работает восемь консультантов, один из которых владеет сурдоязыком, а также четверо э-консультантов со специализацией в терапии, которые предлагают поддержку, когда случай требует более детального вмешательства.

С годами служба развивалась и расширяла спектр услуг, согласно запросам общества и технологическому прогрессу. Если в 2009 году совета можно было спросить только по телефону или электронной почте, то: