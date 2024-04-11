Число обращений в службу помощи детям Департамента социального страхования ежегодно растет
С каждым годом в службу помощи детям Департамента социального страхования обращаются все больше, в прошлом году – почти 17 тысяч раз. 42,6% обращений были связаны с нуждающимся в помощи ребенком, 5,7% - с ребенком, попавшим в беду.
„Всеэстонский телефон помощи детям 116 111 заработал 1 января 2009 года. Он стал помощником как для самих детей, так и для взрослых, которые замечают нуждающегося в помощи ребенка, - говорит генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу. – У всех нас есть обязанность сообщать о попавшем в беду ребенке. Ни один ребенок не должен подвергаться унижению, халатному обращению, насилию и злоупотреблениям“.
Запуск работы службы помощи детям стал возможным благодаря общим усилиям стран - членов Европейского Союза. В 2006 году было принято решение зарезервировать телефонные номера, начинающиеся с комбинации 116 для услуг социального характера. И номер 116 111 стал все-европейским номером службы помощи детям.
В период с 2009 по 2017 год организацией этой услуги в Эстонии занималось предприятие Arstlik Perenõuandla OÜ, с 2018 года обслуживание линии взял на себя отдел детского благополучия Департамента социального страхования. Тогда в отделе работали пять консультантов и руководитель услуги. Сегодня в службе помощи детям работает восемь консультантов, один из которых владеет сурдоязыком, а также четверо э-консультантов со специализацией в терапии, которые предлагают поддержку, когда случай требует более детального вмешательства.
С годами служба развивалась и расширяла спектр услуг, согласно запросам общества и технологическому прогрессу. Если в 2009 году совета можно было спросить только по телефону или электронной почте, то:
в 2011 году в качестве канала связи добавился веб-чат;
в 2014 году вышло мобильное приложение lasteabi и был открыт портал lasteabi.ee;
в 2016 году был принят Закон о защите детства, который обязывает всех людей незамедлительно сообщать о нуждающемся в помощи ребенке местному самоуправлению или по телефону помощи детям116 111;
в 2019 году консультанты стали исполнять роль специалистов службы помощи детям во внеурочное время;
в 2021 году стали возможными электронные консультации;
в 2023 году к предлагаемым услугам добавилось консультирование на сурдоязыке, а в самообслуживании открылась возможность бронировать время на электронные и сурдоконсультации, курс обновления прошел и сайт lasteabi.ee.
Необходимость этой услуги, степень доверия к ней и принятие обществом подтверждает то, что со службой помощи детям Департамента социального страхования связывается все больше людей. Если в 2009 году обращений в службу было почти пять тысяч, то 15 лет спустя цифра выросла более чем втрое. Из года в год увеличивалось число обращений, связанных с попавшими в беду и нуждающимися в помощи детьми. Дети хорошо осведомлены о службе помощи, поскольку 18,5% обращений поступает именно от них.
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