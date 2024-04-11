ФОТО: DANIEL CONSTANTE | Shutterstock
Новости Эстонии
11.04.2024, 07:16

„Вас зарегистрируют как сексуального преступника“: мошенники обвиняют своих жертв в распространении детской порнографии

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Некоторые жители Эстонии стали получать электронные письма. Якобы от представителей полиции. В них сообщается, что получателя вызывают в суд по вопросам киберпорнографии, порносайтов и - что самое страшное - детской порнографии. Ни имени получателя, ни даты отправления в письме не значится. Подробности — в материале RusDelfi.

Псевдополицейский сразу переходит к угрозам: „Вас просят прислать ответ по электронной почте, написав нам строго в течение 48 часов. По истечении этого времени мы обязаны направить ваш отчет государственном прокурору и специалисту по киберпреступности, чтобы подготовить против вас дело, а также ордер на арест“.

Также в письме утверждают, что дело будет отправлено в ближайший к месту проживания получателя правоохранительный орган для осуществления ареста.

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RusDelfi
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