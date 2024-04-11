„Вас зарегистрируют как сексуального преступника“: мошенники обвиняют своих жертв в распространении детской порнографии

Псевдополицейский сразу переходит к угрозам: „Вас просят прислать ответ по электронной почте, написав нам строго в течение 48 часов. По истечении этого времени мы обязаны направить ваш отчет государственном прокурору и специалисту по киберпреступности, чтобы подготовить против вас дело, а также ордер на арест“.