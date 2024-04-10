Введение лимонадного налога переносится на 2026 год

По прогнозам, в 2026 году налог принесет в бюджет страны около 25 млн евро, при этом ожидается, что в последующие годы налоговые поступления будут сокращаться, так как налог побудит людей потреблять менее сладкие напитки (с меньшим содержанием сахара и без подсластителей).

В случае сладких напитков с содержанием сахара от 5, но менее 8 граммов на 100 миллилитров напитка будет применяться ставка в размере 0,15 евро за литр напитка, а если содержание сахара будет превышать 8 граммов на 100 миллилитров напитка, ставка составит 0,45 евро за литр.

Для напитков, содержащих только подсластители или как подсластители, так и сахар, независимо от количества подсластителя будет применяться ставка 0,15 евро за литр напитка, если содержание сахара в напитке не превышает 5 граммов. Если же в таком напитке содержание сахара будет составлять от 5 граммов, но не превышать 8 граммов, то будет применяться ставка 0,3 евро за литр, а если количество сахара будет превышать 8 граммов, то ставка составит 0,45 евро за литр.

Сладкие напитки, которые должны быть разбавлены или растворены для употребления, будут облагаться налогом в зависимости от количества разбавленного или растворенного напитка и содержания в нем сахара и подсластителя в соответствии с рекомендациями производителя: если рекомендации по разбавлению или растворению даны в виде диапазона, подслащенный напиток будет облагаться налогом на основе наибольшего содержания сахара или подсластителя в пределах этого диапазона, а при отсутствии рекомендаций по разбавлению или растворению такой подслащенный напиток будет облагаться налогом с учетом того, что он будет разбавлен или растворен в соотношении 1:6.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.