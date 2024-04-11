Головная боль от платных парковок? Что нужно учитывать, чтобы избежать штрафа

Условия парковки могут быть установлены владельцем или оператором парковки. Эти условия должны быть доведены до сведения и продемонстрированы потребителю перед началом парковки. На основании размещенных и общедоступных условий каждый сможет решить, подходят ли ему данные условия для парковки автомобиля или нет.

Доказательство неисполнения правил парковки, а также правотребования неустойки за нарушение условий парковки лежит на плечах оператора парковки. Устройства организации движения и знаки в зоне парковки должны быть понятными, и потребитель не должен прилагать неоправданные усилия для получения дополнительной информации при помощи устройства для связи.

Договор о парковке считается заключенным с того момента, когда водитель, въехавший на парковку, паркует автомобиль в обозначенной зоне парковки. Аргументы, где в качестве довода приводится факт, что клиент не увидел информационный стенд о парковке, или несоблюдение условий парковки произошло по ошибке, как правило, не являются оправданием. Кроме того, водитель обязан соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобиль в нарушение дорожных знаков и требований. Например, "все парковочные места были заняты, и не было времени ждать" - не является оправданием вашего нарушения. Водитель должен подчиняться требованиям правил дорожного движения.

Въезжая на платную парковку или в зону платной парковки, водитель должен изучить условия парковки и убедиться в том, что он исполняет свои обязательства. Потребитель должен ознакомиться с информационными табличками, определить зону парковки и следовать соответствующим инструкциям. Оператор платной парковки должен следить за тем, чтобы зона платной парковки была четко и понятно разграничена, обозначена знаками и оборудована необходимыми инструментами для управления движением. Автомобилист не имеет права парковать свой автомобиль на чужой территории, если владелец ввел запрет на парковку.

Зарегистрировав неверный номер автомобиля для парковки, работник парковки не может предположить и проверить, какой автомобиль паркуется на самом деле или какой автомобиль потребитель хотел бы припарковать с данным регистрационным номером. Оператор парковки не может на месте проверить право на парковку других транспортных средств, кроме тех, которые фактически находятся на парковке. Не исключена ситуация, когда автомобили, принадлежащие одному и тому же лицу, одновременно припаркованы в разных местах.

Потребители должны быть внимательны и бдительны при выполнении своих обязательств. Если время начала парковки указано неверно, риск несет не продавец, а потребитель. Аналогичным образом, основную ответственность за любую ошибку в указании парковочной зоны или в регистрационном знаке автомобиля несет потребитель.

"Промахи" и ошибки свойственны человеку, но это не освобождает его от обязательств

Потребитель не может в одностороннем порядке изменять условия договора или навязывать новые условия. Если условия парковки не подходят, потребитель должен выбрать парковку у другого поставщика подобной услуги.

Если время парковки и регистрация транспортного средства необходимо оформить в электронном виде в парковочном киоске, то у потребителя нет возможности зафиксировать время парковки другим, более удобным или приятным для потребителя способом, например: с помощью парковочных часов, чеком из магазина, при помощи записи с бортовой камеры и т. д. В такой ситуации потребитель не может самостоятельно утверждать или согласовать новые условия без согласия другой стороны.

У потребителя нет оснований для отказа от уплаты штрафа, если потребитель припарковался на частной территории, где требовалась предварительная регистрация, оплата стоимости парковки или наличие разрешения, выданного оператором парковки, и где в соответствии с условиями парковки за нарушение правил предусмотрен штраф.

При начале парковки потребитель принимает условия парковки. Соблюдение этих условий является обязательным в момент заключения договора, несоблюдение/нарушение этих условий может повлечь за собой требование о взыскании штрафа и обязанность его уплаты.

Однако продавец не может взимать за одну и ту же парковку одновременно и плату за парковку и штраф, поскольку это противоречит принципу добросовестности. В ситуации, когда потребитель представил продавцу доказательство оплаты за парковку и продавец подтвердил получение оплаты, то не может быть так, что впоследствии потребителя обвиняют в том, что он не оплатил стоимость парковки. Штраф, наложенный на одном основании (неуплата парковки), не может быть взыскана за второе нарушение (неточное внесение данных при платеже).

Обязанности и соблюдение условий, связанных с парковкой конкретного транспортного средства (регистрация транспортного средства и зоны парковки, оплата парковки, получение соответствующего подтверждения и правильность сообщений), являются ответственностью потребителя.

При назначении договорного штрафа управляющий парковкой должен учитывать обстоятельства дела и принимать во внимание аргументированные возражения другой стороны

При использовании парковочного автомата управляющий парковкой должен убедиться в том, что он исправен и может быть использован. Если парковочный киоск был не рабочем состоянии - это должно быть учтено при начислении штрафа.

Штраф может быть уменьшен или отменен, если лицо докажет, как долго на самом деле длилась парковка или при каких обстоятельствах произошло нарушение. Однако Комиссия, например, не считает, что для оправдания штрафа достаточно довода, что лицо "переставило автомобиль и перевело часы", чтобы начать новый бесплатный цикл парковки. Необходимым условием для расчета нового трехчасового периода бесплатной парковки было то, что потребитель должен был выехать с парковки поставщика услуги.