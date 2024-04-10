Новые грани скандала. Андре Ханимяги жил в керамической мастерской известной певицы?

На прошлой неделе стали достоянием общественности подозрения в том, что социал-демократ Андре Ханимяги предоставил ложную информацию о своем месте жительства. Если это правда, он может лишиться места в Таллиннском городском собрании. Подобные обвинения против Ханимяги выдвинула его замещающий член в горсобрании Ирина Антонюк (Центристская партия).