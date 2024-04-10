Новости Эстонии
10.04.2024, 12:30

Новые грани скандала. Андре Ханимяги жил в керамической мастерской известной певицы?

 
Владелица: в реальности Ханимяги в этой квартире не проживал
По словам присяжного адвоката Олави-Юри Луйка, Ханимяги никогда не жил в квартире в Меривялья.
По словам присяжного адвоката Олави-Юри Луйка, Ханимяги никогда не жил в квартире в Меривялья.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Член Центристской партии Ирина Антонюк с помощью адвоката Олави-Юри Луйка пытается доказать, что Андре Ханимяги должен покинуть Таллиннскую горуправу и уступить ей место, поскольку Ханимяги якобы никогда не жил в квартире Пирита, в которой зарегистрирован.

На прошлой неделе стали достоянием общественности подозрения в том, что социал-демократ Андре Ханимяги предоставил ложную информацию о своем месте жительства. Если это правда, он может лишиться места в Таллиннском городском собрании. Подобные обвинения против Ханимяги выдвинула его замещающий член в горсобрании Ирина Антонюк (Центристская партия).

Вчера, 9 апреля, в Таллиннском регистре документов появился новый документ, в котором представитель Антонюк, присяжный адвокат Олави-Юри Луйк, предоставляет управе района Пирита дополнительную информацию по делу. По словам Луйка, различные свидетели дополнительно подтвердили, что Ханимяги никогда не проживал в квартире в Меривялья.

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