Кто виноват в проблемах Eesti Energia? Государство проведет спецпроверку

„Отраслевые проверки, проведенные новым руководством, выявили в прежней деятельности ряд сомнительных моментов, которые нуждаются в прояснении. С нынешним руководством у нас конструктивное сотрудничество. В начале марта мы подробно обсудили ситуацию с руководителем компании Андрусом Дурейко, и я попросил сделать обзор проблемных мест и ситуации в целом. Выслушав мнение руководителей концерна и принимая во внимание ответственность владельца, я решил инициировать процесс проверки, чтобы выяснить, отвечает ли прежняя управленческая деятельность обязательству прилежности“, - сказал министр.

По его словам, государство как собственник хочет выяснить, как могла возникнуть сегодняшняя ситуация: были ли допущены системные ошибки в управлении и в какой степени виновато предыдущее руководство. Проверка коснется периода с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года.

В результате спецпроверки планируется выяснить, какое влияние оказали управленческая деятельность и решения на экономические результаты и финансовое состояние предприятия. Контроль будет осуществлен в течение 2024 года. Отмечается, что расследование не повлияет на функционирование услуг Eesti Energia AS.

С точки зрения финансовой деятельности концерна в 2023 году реализовался ряд рисков, и в начале этого года были обнародованы убыточные финансовые результаты.

Единственным акционером Eesti Energia AS является Эстонская Республика, от имени которой акциями управляет Министерство финансов. Концерн представляет министр финансов.

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