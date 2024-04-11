Новости Эстонии
11.04.2024, 10:15

В коалиции идет брожение. Дыра в бюджете расползается, до выборов в Европарламент решений не предвидится

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Все по-прежнему: стул под премьер-министром подпиливают, но Кая Каллас продолжает прочно сидеть на нем.
Все по-прежнему: стул под премьер-министром подпиливают, но Кая Каллас продолжает прочно сидеть на нем.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Такое впечатление, что необходимость урезания расходов сознает только правительство, при этом члены правящего кабинета обвиняют друг друга в бездействии, пишет портал Delfi.

Если поинтересоваться у политиков, наметился ли прогресс в латании бюджетной дыры, то, скорее всего, услышишь в ответ, что напротив, идет регресс, при этом ссылаются на недавно опубликованный весенний экономический прогноз Министерства финансов. Согласно прогнозу, роста экономики в этом году не предвидится, следовательно, дыра в бюджете станет еще больше.

Никто, за исключением социал-демократов, не горит желанием вводить новые налоги, включая налог на государственную оборону или налог на безопасность. Предложенный партией Eesti 200 процесс „нулевого бюджета“ называют „утешением для дураков“. В ходе процесса „нулевого бюджета“ предстоит пересмотреть, что из того, что предлагает сейчас государство, можно оставить, а от чего можно было бы отказаться. Но упразднение или сокращение любых пособий - для определенного круга получателей - предполагает принятие отдельного политического решения. Судя по всему, сейчас к таким решениям никто не готов.

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