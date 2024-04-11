11.04.2024, 10:15
В коалиции идет брожение. Дыра в бюджете расползается, до выборов в Европарламент решений не предвидится(41)
ФОТО: | Delfi Meedia
Такое впечатление, что необходимость урезания расходов сознает только правительство, при этом члены правящего кабинета обвиняют друг друга в бездействии, пишет портал Delfi.
Если поинтересоваться у политиков, наметился ли прогресс в латании бюджетной дыры, то, скорее всего, услышишь в ответ, что напротив, идет регресс, при этом ссылаются на недавно опубликованный весенний экономический прогноз Министерства финансов. Согласно прогнозу, роста экономики в этом году не предвидится, следовательно, дыра в бюджете станет еще больше.