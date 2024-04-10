Мотоциклист решил обогнать автомобильный поток в неположенном месте и врезался в Porsche

Во вторник в 09:20 произошла авария возле Копли, 69b в Таллинне, где 69-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Auris выехал на островок безопасности, разделяющий полосы движения, врезался в дорожный знак и скрылся с места происшествия. Позже водителя доставили в больницу.

В 19:44 произошла авария на перекрестке Урва и Лийква-Раннамыйза теэ в деревне Сырве волости Харку в Харьюмаа, где по предварительным данным, 44-летний мужчина на мотоцикле Honda стал совершать в запрещенном месте обгон автомобильного потока и врезался сзади в легковой автомобиль Porsche под управлением 45-летней женщины, совершавший поворот налево на Урва теэ. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 22:15 произошла авария у перекрестка улиц Соола и Александри в Тарту, где 62-летняя женщина упала с велосипеда. Пострадавшую доставили в больницу для проверки.

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