Одна из столичных русскоязычных гимназий ищет нового директора: нынешний покидает свой пост

„Последние годы были у меня здесь достаточно нелегкими. Они включили в себя и ремонт, и другое. Я очень устала, нужно позаботиться о своем здоровье. Да и пора дать школе свежую кровь. Есть ли уже подходящие преемники? Я это комментировать не могу, но думаю, что новый директор обязательно найдется“, - сказала Нина Сытник в разговоре с корреспондентом RusERR.

Тынисмяэская реальная школа считается одной из элитных русскоязычных гимназий не только Таллинна, но и во всей республики, а ее абитуриенты регулярно показывают высокие результаты на государственных экзаменах.

„С Ниной Петровной у нас всегда были очень хорошие отношения. Она всегда делала свою работу добросовестно. Но думаю, что такой же подход продолжится до конца ее директорского срока. Нина Сытник - заслуженный директор, которая становилась кавалером различных наград. Безусловно, очень жаль, что она уходит. Но с другой стороны, время не стоит на месте. И все же надеюсь, что совсем из системы образований Нина Петровна не уйдет. Очень хочется, чтобы она продолжала работать как учитель-предметник“, - отметил вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте.

Сама Нина Сытник также не исключила, что вернется к педагогической деятельности: „Думаю, что останусь в сфере образования. Есть такие планы. Возможно, что даже в своей школе останусь, но уже без большого стресса и с меньшей ответственностью, чем сейчас“.

Прием заявлений от желающих возглавить Тынисмяэскую реальную школу продлится до начала мая.

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