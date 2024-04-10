ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Сегодня в Юго-Восточной Эстонии до 24 градусов, завтра повсеместно похолодает

В среду, 10 апреля, через Скандинавию и Балтийское море пройдет область низкого давления. Днем местами возможны кратковременные дожди, после обеда в Южной и Восточной Эстонии грозы. Во второй половине дня постепенно окрепнет южный и юго-западный ветер, на побережье будет дуть порывами до 18 м/с. На острова и в западную часть материка начнет поступать холодная воздушная масса, температура воздуха составит 7-13 градусов, на материке еще будет сохранять летнее тепло, температура воздуха 15-21 градус, в Юго-Восточной Эстонии на один-три градуса выше. Вечером теплая воздушная масса переместится, похолодает.