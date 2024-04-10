Новости Эстонии
10.04.2024, 09:50

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Сегодня в Юго-Восточной Эстонии до 24 градусов, завтра повсеместно похолодает

 
Весна на полуострове Пальяссаар. 22.04.2020
Весна на полуострове Пальяссаар. 22.04.2020
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня ожидается хорошая весенняя погода погода, но уже вечером теплая воздушная масса из Африки отступит, а затем похолодает, пишет издание Maaleht.

В среду, 10 апреля, через Скандинавию и Балтийское море пройдет область низкого давления. Днем местами возможны кратковременные дожди, после обеда в Южной и Восточной Эстонии грозы. Во второй половине дня постепенно окрепнет южный и юго-западный ветер, на побережье будет дуть порывами до 18 м/с. На острова и в западную часть материка начнет поступать холодная воздушная масса, температура воздуха составит 7-13 градусов, на материке еще будет сохранять летнее тепло, температура воздуха 15-21 градус, в Юго-Восточной Эстонии на один-три градуса выше. Вечером теплая воздушная масса переместится, похолодает.

В ночь на среду ожидается незначительная и переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10, порывами до 15, на островах и побережье 8-15, порывами до 23 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 2-6 градусов.

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