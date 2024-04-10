10.04.2024, 08:20
Рейтинги партий: поддержка Isamaa начала потихоньку падать(4)
По данным последнего опроса, 27,5% респондентов поддерживают Isamaa, 19,2% - EKRE и 17,8% - Партию реформ. Рейтинг Isamaa за неделю снизился на 0,9 процентного пункта, а у EKRE и реформистов вырос на 0,9 и 0,6 процентного пункта, соответственно, пишет RusERR.
За тройкой лидеров следуют социал-демократы с 14,4%, Центристская партия 10,8% и Eesti 200 с 5,1%.
Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 37,3% респондентов, а оппозиционные (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 57,5%.
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