Рейтинги партий: поддержка Isamaa начала потихоньку падать

По данным последнего опроса, 27,5% респондентов поддерживают Isamaa, 19,2% - EKRE и 17,8% - Партию реформ. Рейтинг Isamaa за неделю снизился на 0,9 процентного пункта, а у EKRE и реформистов вырос на 0,9 и 0,6 процентного пункта, соответственно, пишет RusERR .

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