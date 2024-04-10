Новости Эстонии
10.04.2024, 08:20

Рейтинги партий: поддержка Isamaa начала потихоньку падать

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ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

По оценке социологической службы Norstat, в рейтинге партии Isamaa, которая с прошлой осени остается самой популярной политической силой Эстонии, в последнее время наметился небольшой спад.

По данным последнего опроса, 27,5% респондентов поддерживают Isamaa, 19,2% - EKRE и 17,8% - Партию реформ. Рейтинг Isamaa за неделю снизился на 0,9 процентного пункта, а у EKRE и реформистов вырос на 0,9 и 0,6 процентного пункта, соответственно, пишет RusERR.

За тройкой лидеров следуют социал-демократы с 14,4%, Центристская партия 10,8% и Eesti 200 с 5,1%.

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 37,3% респондентов, а оппозиционные (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 57,5%.

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