Начинается представление кандидатов на регистрацию на выборы в Европарламент

Руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ отметил, что кандидаты могут подавать документы как в бумажном, так и в электронном виде. «Документы о выдвижении можно заполнить, подписать и подать электронно в инфосистеме выборов, не выходя из дома или из офиса партии», – сказал Койтмяэ.

Представление кандидатов для регистрации начинается сегодня в 10:00 и закончится 20 апреля в 18:00.

Правом баллотироваться обладают граждане Эстонии и проживающие в Эстонии граждане других государств-членов Европейского союза, достигшие возраста 21 года. Баллотироваться не могут действующие военнослужащие и лица, отбывающие тюремное наказание.

Баллотироваться могут как партии, так и независимые кандидаты. Партийный список может включать в себя не более девяти кандидатов.

Документы о выдвижении можно подать в инфосистеме выборов по адресу vis.valimised.ee. Государственная служба по организации выборов также принимает регистрационные документы в бумажном виде по адресу Таллинн, Тоомпеа 1, по рабочим дням с 10:00–16:00, а 20 апреля с 10:00–18:00. Документы с цифровой подписью можно также отправить по адресу info@valimised.ee.

Перед регистрацией партия или независимый кандидат должны внести на счет Министерства финансов денежный залог, который составляет 4100 евро за каждого кандидата.

Руководство по представлению документов о выдвижении можно найти здесь.

Неделя голосования на выборах в Европейский парламент в Эстонии пройдет с 3–9 июня 2024 г. Голосовать могут все граждане Эстонии и постоянно проживающие в Эстонии граждане других государств-членов Европейского союза. Голосовать и баллотироваться можно лишь в одном государстве-члене ЕС.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.