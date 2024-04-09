Лауристин: лояльность русскоговорящих к Эстонии не зависит от гражданства

„Мы спрашиваем о доверии к российским каналам, об отношении к помощи Украине. Выходит, что примерно треть явно держится пророссийской позиции, как среди граждан Эстонии – неэстонцев, так и среди граждан России. Те люди, те политические силы и группы, которые настаивают на том, чтобы решить эту проблему, посмотрев на паспорт, исходят по данным нашего исследования из неправдоподобных представлений“, – сказала Лауристин.