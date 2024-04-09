Конец универсальной услуги. Летом она закрывается

В декабре прошлого года правительство утвердило и направило в Рийгикогу законопроект об изменении закона об электроэнергетике и других законов, разработанный в Министерстве климата, которым предусматривалось признание всю регуляцию универсальной услуги недействительной с 1 мая 2024 года. Если в течение апреля законопроект пройдет второе и третье чтение, а в мае президент Эстонской Республики провозгласит закон, предоставление универсальной услуги можно будет прекратить с 1 июля.

„Цель создания универсальной услуги состояла в защите потребителей от высоких цен на электроэнергию. В прошлом году и в первом квартале 2024 года не было ни одного месяца, когда биржевая цена на электричество превысила бы цену из расчета в среднем за месяц производства универсальной услуги, которая составляет 154,08 евро за МВт-ч. Средняя цена на электробирже за март этого года составляла чуть более 68 евро за МВт-ч, что в два раза ниже себестоимости производства универсальной услуги“, - сказал советник по обеспечению надежности энергоснабжения отдела энергетики Министерства климата Кристьан Калдмаа.

„Согласно законопроекту, потребители универсальной услуги будут переведены на биржевой тариф за месяц до окончания действия универсальной услуги. Таким образом, у потребителей будет достаточно времени, чтобы решить, согласны ли они на биржевой тариф, или же хотят выбрать, например, пакет с фиксированной ценой на электроэнергию. Решение о том, по какой цене потребитель готов потреблять электроэнергию, и какой пакет электроэнергии наиболее соответствует его предпочтениям, принимает сам потребитель“, - добавил Калдмаа.