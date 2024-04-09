09.04.2024, 18:08
ВИДЕО | Партия реформ о ходе Isamaa на переговорах в Таллинне: Это выглядит очень плохо
Председатель парламентской фракции Партии реформ Эркки Келдо кинул камень в огород партии Isamaa. Он считает неуместным вынесение Isamaa на переговоры о создании новой правящей коалиции в столице вопроса о лишении права голоса граждан третьих стран на местных выборах.
Во вторник в полдень в помещениях фракции Isamaa в Рийгикогу собрались представители шести представленных в парламенте партий, чтобы обсудить вопрос возможного лишения права голоса на местных выборах граждан третьих стран, пишет Delfi.