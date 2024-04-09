ВИДЕО | Партия реформ о ходе Isamaa на переговорах в Таллинне: Это выглядит очень плохо

Во вторник в полдень в помещениях фракции Isamaa в Рийгикогу собрались представители шести представленных в парламенте партий, чтобы обсудить вопрос возможного лишения права голоса на местных выборах граждан третьих стран, пишет Delfi.

«Встреча была созвана, чтобы получить представление о том, какая позиция по этому вопросу у представленных в Рийгикогу фракций», - пояснил Келдо.