Партия Koos намерена выдвинуть кандидатуру Айво Петерсона на выборах в Европарламент

„Мы решили, что выдвинем от одного до трех кандидатов. Претенденты на попадание в список свое желание озвучили. Но окончательное решение пока не принято. Правление намерено сделать это в ближайшее время - думаю, что не позднее, чем до конца этой недели“, - сказала член правления партии Юлия Смоли.

По ее словам, одним из кандитатов может стать Айво Петерсон.

„Мы направили в избирательную комиссию запрос о том, может ли Айво Петерсон быть кандидатом. И нам ответили, что он может баллотироваться. Поэтому не исключено, что он войдет в список“, - добавила Смоли.

Амбициозной целью для Koos является получение одного мандата. Напомним, что Эстонию в Европейском парламенте представляют семь депутатов.

Уголовное дело Петерсона рассматривается в Харьюском уездном суде, процесс продлится до ноября.

Петерсон обвиняется в государственной измене

В сентябре Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинения гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.

Согласно обвинению, с октября прошлого года по 10 марта этого года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.

В обвинении отмечается, что подсудимые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские идеи российской внешней политики и политики безопасности, сообщила Государственная прокуратура.