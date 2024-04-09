Новости Эстонии
09.04.2024, 17:20

Партия Koos намерена выдвинуть кандидатуру Айво Петерсона на выборах в Европарламент

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Айво Петерсон в зале суда
Айво Петерсон в зале суда
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Партия Koos намерена участвовать в выборах в Европейский парламент. В ее список может войти обвиняемый в антигосударственной деятельности Айво Петерсон, который по-прежнему находится под стражей, пишет rus.err.

„Мы решили, что выдвинем от одного до трех кандидатов. Претенденты на попадание в список свое желание озвучили. Но окончательное решение пока не принято. Правление намерено сделать это в ближайшее время - думаю, что не позднее, чем до конца этой недели“, - сказала член правления партии Юлия Смоли.

По ее словам, одним из кандитатов может стать Айво Петерсон.

„Мы направили в избирательную комиссию запрос о том, может ли Айво Петерсон быть кандидатом. И нам ответили, что он может баллотироваться. Поэтому не исключено, что он войдет в список“, - добавила Смоли.

Амбициозной целью для Koos является получение одного мандата. Напомним, что Эстонию в Европейском парламенте представляют семь депутатов.

Уголовное дело Петерсона рассматривается в Харьюском уездном суде, процесс продлится до ноября.

Петерсон обвиняется в государственной измене

В сентябре Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинения гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.

Согласно обвинению, с октября прошлого года по 10 марта этого года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.

В обвинении отмечается, что подсудимые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские идеи российской внешней политики и политики безопасности, сообщила Государственная прокуратура.

Посредством этого объединения планировалось создать для России возможность поставить под угрозу конституционный строй Эстонии, вмешиваться во внутреннюю и влиять на внешнюю политику ЭР. Также Айво Петерсон помогал обвиняемому Андрею Андронову в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

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