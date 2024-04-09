Партия Koos намерена выдвинуть кандидатуру Айво Петерсона на выборах в Европарламент(11)
Партия Koos намерена участвовать в выборах в Европейский парламент. В ее список может войти обвиняемый в антигосударственной деятельности Айво Петерсон, который по-прежнему находится под стражей, пишет rus.err.
„Мы решили, что выдвинем от одного до трех кандидатов. Претенденты на попадание в список свое желание озвучили. Но окончательное решение пока не принято. Правление намерено сделать это в ближайшее время - думаю, что не позднее, чем до конца этой недели“, - сказала член правления партии Юлия Смоли.
По ее словам, одним из кандитатов может стать Айво Петерсон.
„Мы направили в избирательную комиссию запрос о том, может ли Айво Петерсон быть кандидатом. И нам ответили, что он может баллотироваться. Поэтому не исключено, что он войдет в список“, - добавила Смоли.
Амбициозной целью для Koos является получение одного мандата. Напомним, что Эстонию в Европейском парламенте представляют семь депутатов.
Уголовное дело Петерсона рассматривается в Харьюском уездном суде, процесс продлится до ноября.
Петерсон обвиняется в государственной измене
В сентябре Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинения гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.
Согласно обвинению, с октября прошлого года по 10 марта этого года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из РФ указаний, оказывали России и лицам, действовавшим по заданию российских правительственных учреждений, помощь в ненасильственной деятельности, направленной против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.
В обвинении отмечается, что подсудимые участвовали в сознательной деятельности по оказанию влияния, целью которой было создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские идеи российской внешней политики и политики безопасности, сообщила Государственная прокуратура.
Посредством этого объединения планировалось создать для России возможность поставить под угрозу конституционный строй Эстонии, вмешиваться во внутреннюю и влиять на внешнюю политику ЭР. Также Айво Петерсон помогал обвиняемому Андрею Андронову в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.