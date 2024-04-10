ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Снятие автомобиля с учета в регистре станет проще

У нас в Дорожно-транспортном регистре насчитывается почти 300 000 транспортных средств с приостановленной регистрацией, и изменения в законодательстве призваны облегчить собственникам снятие автомобилей с регистрационного учета.

Сейчас невозможно удалить автомобили из регистра без справки об утилизации. Однако в будущем машины, которые были уничтожены или собственники которых не знают, где они находятся, можно будет снять с учета и без справки об утилизации — без уплаты пошлины, до конца 2025 года.