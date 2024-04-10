Экономика
10.04.2024, 11:15

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Снятие автомобиля с учета в регистре станет проще

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Автосвалка
Автосвалка
ФОТО: RAUNO VOLMAR | DELFI MEEDIA

Министерство климата направило на согласование законопроект, целью которого является упорядочить Дорожно-транспортный регистр и сделать более ясными требования по сбору моторных транспортных средств и обработке данных по ним, пишет Maalеht.

У нас в Дорожно-транспортном регистре насчитывается почти 300 000 транспортных средств с приостановленной регистрацией, и изменения в законодательстве призваны облегчить собственникам снятие автомобилей с регистрационного учета.

Сейчас невозможно удалить автомобили из регистра без справки об утилизации. Однако в будущем машины, которые были уничтожены или собственники которых не знают, где они находятся, можно будет снять с учета и без справки об утилизации — без уплаты пошлины, до конца 2025 года.

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