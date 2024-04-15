Экономика
15.04.2024, 07:46

Внушительная сумма. Самая большая в Эстонии пенсия по старости сопоставима с зарплатой топ-руководителя

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По данным за март этого года, самая большая пенсия составляла 16 000 евро.
По данным за март этого года, самая большая пенсия составляла 16 000 евро.
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

По данным Департамента социального страхования за март 2024 года, самая большая выплаченная пенсия составила около 16 000 евро. После апрельской индексации пенсий эта сумма наверняка еще больше увеличилась, пишет издание Delfi Ärileht.

Пенсия в Эстонии рассчитывается на основании четырех частей. Одну из составляющих представляет страховая часть, которая зависит от суммы страховых паев, страховой пай рассчитывается из поступившего социального налога. Для получения страховой части сумму страховых паев умножают на годовую оценку. Таким образом, размер пенсии зависит от того, насколько высок был доход, с которого платился социальный налог.

Как пояснила руководитель пенсионного отдела Департамента социального страхования Агне Кивисельг, большой размер пенсии может объясняться и тем, что человек откладывал получение пенсии. „У человека, решившего отложить выход на пенсию, пенсия по старости увеличивается за каждый месяц, прошедший с момента достижения пенсионного возраста. Например, если человек решит выйти на пенсию через десять лет после того, как достигнет пенсионного возраста, его пенсия может увеличиться в два раза“, - сказала Кивисельг, отметив, что для каждого человека конкретный процент повышения определяется индивидуально исходя из года и месяца рождения и момента назначения пенсии.

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