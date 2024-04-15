15.04.2024, 07:46
Внушительная сумма. Самая большая в Эстонии пенсия по старости сопоставима с зарплатой топ-руководителя(6)
ФОТО: | Õhtuleht
По данным Департамента социального страхования за март 2024 года, самая большая выплаченная пенсия составила около 16 000 евро. После апрельской индексации пенсий эта сумма наверняка еще больше увеличилась, пишет издание Delfi Ärileht.
Пенсия в Эстонии рассчитывается на основании четырех частей. Одну из составляющих представляет страховая часть, которая зависит от суммы страховых паев, страховой пай рассчитывается из поступившего социального налога. Для получения страховой части сумму страховых паев умножают на годовую оценку. Таким образом, размер пенсии зависит от того, насколько высок был доход, с которого платился социальный налог.