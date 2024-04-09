Ханно Велт: В целях безопасности в Эстонии можно было бы разрешить ездить с правами категории B на небольших мотоциклах

По словам Ханно Велта, сейчас в Эстонии, имея водительские права на управление мопедом или на управление автомобилем, можно управлять также транспортным средством, максимальная скорость которого не превышает 45 километров в час, а рабочий объем – 50 кубических сантиметров. „Поскольку основная скорость движения в городах составляет 50 километров в час, ездить на более медленном транспортном средстве просто опасно. Не говоря уже о дорогах за пределами населённых пунктов, потому что люди живут ведь не только в городе, и медленное движение в 90-километровой зоне явно мешает движению остального транспорта“, – сказал Велт.

„Если человеку разрешено участвовать в движении со скоростью до 45 километров в час, то он с таким же успехом мог бы успевать за общим темпом движения на чуть более мощной машине. В большинстве стран Европы, а также в Латвии и Литве можно ездить на лёгком мотоцикле или скутере объёмом 125 кубических сантиметров со стандартными правами категории B, а в Эстонии для этого требуются отдельные права категории А1“, – сказал Велт.

„Сейчас в Эстонии покупают много мопедов объёмом 50 кубов именно потому, что для управления мотоциклом с объёмом двигателя 125 кубов нужно снова идти в автошколу и получать новые права. Тогда как, если человек уже закончил автошколу и допущен к вождению, он мог бы с таким же успехом управлять чуть более мощной машиной, от чего безопасность на самом деле только выиграет. Мотоцикл объёмом 125 кубических сантиметров — это вовсе не ракета, в мире мотоспорта он считается скорее велосипедом с мотором, средством добраться из точки А в точку Б“, — добавил Велт.

„Если кажется, что не стоит сразу разрешить управлять более быстрым мотоциклом, то, как и в ряде европейских стран, можно было бы установить какие-то дополнительные условия – например, 3 года стажа вождения с правами категории В или дополнительное обучение, что, однако, не будет означать необходимость снова пройти полное обучение в автошколе“, — сказал Велт.