Экспорт и импорт товаров в Эстонии за последний год значительно уменьшился
По данным Департамента статистики, экспорт товаров в феврале 2024 года уменьшился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 15% и импорт — на 10%. В текущих ценах товаров экспортировано почти на 1,3 миллиарда евро и импортировано на 1,5 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 202 миллиона евро, что на 67 миллионов больше, чем годом ранее.
По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, в феврале этого года наибольшие сокращения по сравнению с 2023 годом произошли в экспорте и импорте минеральной продукции. „Более всего на товарообмен минеральной продукции повлияли электроэнергия и природный газ. По сравнению с прошлым годом снизились как цены на электричество и природный газ, так и объемы их экспорта и импорта“, — уточнила Леппметс.
В феврале из товаров более всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), древесину и изделия из древесины, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (по 13%). По сравнению с февралем 2023 года более всего сократился экспорт минеральной продукции (на 165 миллионов евро), механического оборудования и различных промышленных изделий (обе статьи экспорта сократились на 24 миллиона евро).
Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5 процентных пунктов и в феврале этого года составила 69%. В годовом сравнении экспорт товаров эстонского производства сократился на 8%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта минеральной продукции.
Основными партнерами Эстонии по экспорту в феврале были Финляндия (16% от общего объема экспорта Эстонии), Швеция (10%) и Латвия (9%). В Финляндию более всего экспортировали электрооборудование, в Швецию — древесину и изделия из древесины, а также электрооборудование, и в Латвию — транспортные средства. По сравнению с тем же периодом прошлого года в феврале экспорт товаров сократился более всего в Финляндию (на 93 миллиона евро), Латвию (на 46 миллионов евро) и Швецию (на 29 миллионов евро). В Финляндию и Латвию меньше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, а в Швецию — различных промышленных изделий (в т.ч. сборные деревянные строения). Экспорт товаров вырос более всего в Германию (на 15 миллионов евро), куда больше, чем в прошлом году, ввозилось электрооборудования.
Из товаров в феврале более всего импортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13% от общего объема импорта Эстонии), электрооборудование и транспортные средства (по 12%). Более всего по сравнению с февралем 2023 года сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 91 миллион евро), электрооборудования (на 37 миллионов евро) и механического оборудования (на 32 миллиона евро). Вырос лишь импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 18 миллионов евро).
В феврале больше всего товаров в Эстонию импортировалось из Финляндии, Латвии (по 13% от общего объема импорта Эстонии), Германии и Литвы (по 12%). Из Финляндии в Эстонию больше всего импортировали электроэнергию, из Латвии — природный газ, из Германии — легковые автомобили и из Литвы — газойли. В сравнении с 2023 годом в феврале более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 75 миллионов евро), Финляндии (на 57 миллионов евро) и Китая (на 17 миллионов евро). Из Латвии и Финляндии ввозилось меньше минеральной продукции, из Китая — электрооборудования. Более всего вырос импорт товаров из Литвы (на 34 миллиона евро), откуда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции.
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