Экспорт и импорт товаров в Эстонии за последний год значительно уменьшился

По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, в феврале этого года наибольшие сокращения по сравнению с 2023 годом произошли в экспорте и импорте минеральной продукции. „Более всего на товарообмен минеральной продукции повлияли электроэнергия и природный газ. По сравнению с прошлым годом снизились как цены на электричество и природный газ, так и объемы их экспорта и импорта“, — уточнила Леппметс.

В феврале из товаров более всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), древесину и изделия из древесины, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (по 13%). По сравнению с февралем 2023 года более всего сократился экспорт минеральной продукции (на 165 миллионов евро), механического оборудования и различных промышленных изделий (обе статьи экспорта сократились на 24 миллиона евро).

Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5 процентных пунктов и в феврале этого года составила 69%. В годовом сравнении экспорт товаров эстонского производства сократился на 8%. Более всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта минеральной продукции.