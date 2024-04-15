Новости Эстонии
15.04.2024, 09:21

Управа Ласнамяэ за деньги налогоплательщиков организует бесплатные экскурсии. Но только в одно место – в православный монастырь

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За поездку на Кихну придется заплатить 120 евро
Куремяэский монастырь
Куремяэский монастырь
ФОТО: Aivar Pau

Районная управа Ласнамяэ вновь начала организовывать экскурсии для жителей города. Практически все они платные, за одним большим исключением - Куремяэского женского монастыря Русской Православной Церкви, находящегося в прямом подчинении Патриарха Московского и всея Руси, поездку куда оплачивают из городского бюджета, пишет Forte.

„Учитывая, что в нашем районе проживает много православных верующих, интерес к посещению монастыря очень большой“, - сказала старейшина Ласнамяэского района Юлианна Юрченко в ответ на вопрос Forte о том, почему экскурсии проводятся именно в монастырь Куремяэ и почему они бесплатны.

Мы также спросили ее, организует ли администрация района бесплатные экскурсии куда-либо, кроме монастыря Куремяэ. Мы выяснили, что туры есть, но они совсем не дешевые и уж точно не бесплатные.

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RusDelfi
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