15.04.2024, 09:21
Управа Ласнамяэ за деньги налогоплательщиков организует бесплатные экскурсии. Но только в одно место – в православный монастырь(8)
За поездку на Кихну придется заплатить 120 евро
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Районная управа Ласнамяэ вновь начала организовывать экскурсии для жителей города. Практически все они платные, за одним большим исключением - Куремяэского женского монастыря Русской Православной Церкви, находящегося в прямом подчинении Патриарха Московского и всея Руси, поездку куда оплачивают из городского бюджета, пишет Forte.
„Учитывая, что в нашем районе проживает много православных верующих, интерес к посещению монастыря очень большой“, - сказала старейшина Ласнамяэского района Юлианна Юрченко в ответ на вопрос Forte о том, почему экскурсии проводятся именно в монастырь Куремяэ и почему они бесплатны.