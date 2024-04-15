Управа Ласнамяэ за деньги налогоплательщиков организует бесплатные экскурсии. Но только в одно место – в православный монастырь

„Учитывая, что в нашем районе проживает много православных верующих, интерес к посещению монастыря очень большой“, - сказала старейшина Ласнамяэского района Юлианна Юрченко в ответ на вопрос Forte о том, почему экскурсии проводятся именно в монастырь Куремяэ и почему они бесплатны.