ЧП и криминал
10.04.2024, 07:40

Мужчина, написавший книгу о совершенном им убийстве, снова получил срок за причинение смерти

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Урмас Тилга (справа) общается со своим защитником.
Урмас Тилга (справа) общается со своим защитником.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

За причинение в ходе совместного распития спиртных напитков повреждений, повлекших за собой смерть человека, Тартуский уездный суд приговорил Урмаса Тилга к восьми годам тюремного заключения.

Ночью 13 августа прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в волости Тырва в квартире обнаружен труп 51-летней женщины с признаками насилия. По сообщению прокуратуры, первоначальные данные давали основание подозревать, что совместное распитие алкоголя закончилось избиением, в ходе которого 56-летний мужчина нанес 51-летней женщине несколько ударов кулаком по лицу и ногами по телу. В результате полученных повреждений женщина скончалась.

Согласно обвинению, 11 сентября 2023 года около 20 часов во дворе жилого дома в волости Тырва в ходе совместного распития спиртных напитков Тилга, разозлившись на 51-летнюю женщину, несколько раз ударил ее кулаком по лицу. Женщина упала от полученных ударов, и Тилга ударил ее ногой. Два дня спустя женщина умерла от полученных травм.

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