Мужчина, написавший книгу о совершенном им убийстве, снова получил срок за причинение смерти

Ночью 13 августа прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в волости Тырва в квартире обнаружен труп 51-летней женщины с признаками насилия. По сообщению прокуратуры, первоначальные данные давали основание подозревать, что совместное распитие алкоголя закончилось избиением, в ходе которого 56-летний мужчина нанес 51-летней женщине несколько ударов кулаком по лицу и ногами по телу. В результате полученных повреждений женщина скончалась.