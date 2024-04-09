Улица Варраку в Ласнамяэ станет безопасной и зеленой

„Я рад, что долгожданная реконструкция улицы Варраку скоро начнется. Это важный проект для многих местных жителей, а также для детей и молодежи, которые учатся в этом районе, поскольку он позволит значительно улучшить безопасность дорожного движения. Мы постараемся, чтобы во время проведения работ на улице было обеспечено движение общественного транспорта“, – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

„В районе улицы Варраку работает несколько детских и молодежных учреждений. Школу по интересам Тондираба, Ласнамяэскую музыкальную школу, молодежный центр Ласнамяэ и Ласнамяэский холл для игры в бадминтон ежедневно посещают сотни ребят. Новые пешеходные и велосипедные дорожки помогут сделать их путь гораздо безопаснее. Безопасная и комфортная городская среда является для нас одним из главных приоритетов“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На прошлой неделе Таллиннский департамент окружающей среды и городского хозяйства и AS TREF Nord подписали договор на реконструкцию улицы Варраку. Начало строительства запланировано на конец апреля. Планируется, что движение на улице Варраку будет восстановлено не позднее 30 августа 2024 года, чтобы обеспечить безопасное и удобное движение к началу учебного года. Озеленение и второстепенные работы, не мешающие движению, планируется завершить к концу 2024 года. Дополнительная информация об организации дорожного движения и изменениях будет публиковаться по мере поступления.

Возле улицы Варраку планируется создать сеть пешеходно-велосипедных дорожек шириной 2–6 м. На перекрестках с улицами Вилисуу и Пунане планируется построить островки безопасности, которые сделают пересечение дороги более безопасным. Пешеходные переходы планируется сделать как можно короче, а на перекрестках улиц Вилисуу и Пунане будут построены островки безопасности, чтобы сделать переход более безопасным. Переходы на пересечении улицы Варраку с улицами Пунане и Вилисуу также будут сделаны более безопасными для пешеходов.