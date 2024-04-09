Исследование: чувство безопасности жителей Эстонии снизилось. Как люди относятся к налоговым изменениям?

Несмотря на вступившие в силу в начале этого года налоговые изменения и вызванный ими более быстрый рост цен в первом квартале года, уверенность жителей Эстонии в своем экономическом благополучии и их оценка своей способности справиться с ситуацией улучшились по сравнению с последним месяцем прошлого года. Например, в декабре неуверенность в будущем при планировании и покрытии расходов на проживание испытывали 58% населения, а в марте – 45%. Экономическая уверенность и способность обеспечивать себя средствами к существованию улучшились как среди этнических эстонцев, так и среди жителей других национальностей, однако доля людей, испытывающих материальные трудности и экономическую неуверенность среди жителей других национальностей по-прежнему почти на 10% выше, чем среди эстонцев.

С другой стороны, чувство безопасности жителей страны несколько снизилось. В декабре 70% населения считали, что чувствуют себя в безопасности, проживая в Эстонии, а к марту этот показатель снизился до 65%. Чуть менее половины (46%) населения считают, что эстонское государство может сейчас чувствовать себя в безопасности. Это самый низкий показатель за последние годы (в декабре он составлял 54%). Во всех этнических группах чувство безопасности в целом находится на одном уровне.

Примерно у четверти (23%) населения имеется план на случай крупномасштабного кризиса, чуть более половины (56%) думали о его необходимости (но так и не составили плана), а пятая часть (21%) даже не задумывались о его составлении. О составлении плана чаще всего не задумывались люди с низким уровнем образования, представители национальных меньшинств и жители Северо-Восточной Эстонии.

Мониторинговое исследование по данному вопросу ранее не проводилось, однако, сравнивая результаты с исследованием, опубликованным осенью Спасательным департаментом, согласно которому 15% населения были готовы к кризису весной 2023 года, можно сделать вывод, что доля людей, подготовленных к кризису, за год немного возросла.