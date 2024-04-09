Исследование: чувство безопасности жителей Эстонии снизилось. Как люди относятся к налоговым изменениям?
Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в марте, уверенность жителей Эстонии в своем экономическом благополучии по сравнению с декабрем улучшилась. Чуть больше людей, чем в декабре, стало считать, налоговые изменения необходимыми.
Несмотря на вступившие в силу в начале этого года налоговые изменения и вызванный ими более быстрый рост цен в первом квартале года, уверенность жителей Эстонии в своем экономическом благополучии и их оценка своей способности справиться с ситуацией улучшились по сравнению с последним месяцем прошлого года. Например, в декабре неуверенность в будущем при планировании и покрытии расходов на проживание испытывали 58% населения, а в марте – 45%. Экономическая уверенность и способность обеспечивать себя средствами к существованию улучшились как среди этнических эстонцев, так и среди жителей других национальностей, однако доля людей, испытывающих материальные трудности и экономическую неуверенность среди жителей других национальностей по-прежнему почти на 10% выше, чем среди эстонцев.
С другой стороны, чувство безопасности жителей страны несколько снизилось. В декабре 70% населения считали, что чувствуют себя в безопасности, проживая в Эстонии, а к марту этот показатель снизился до 65%. Чуть менее половины (46%) населения считают, что эстонское государство может сейчас чувствовать себя в безопасности. Это самый низкий показатель за последние годы (в декабре он составлял 54%). Во всех этнических группах чувство безопасности в целом находится на одном уровне.
Примерно у четверти (23%) населения имеется план на случай крупномасштабного кризиса, чуть более половины (56%) думали о его необходимости (но так и не составили плана), а пятая часть (21%) даже не задумывались о его составлении. О составлении плана чаще всего не задумывались люди с низким уровнем образования, представители национальных меньшинств и жители Северо-Восточной Эстонии.
Мониторинговое исследование по данному вопросу ранее не проводилось, однако, сравнивая результаты с исследованием, опубликованным осенью Спасательным департаментом, согласно которому 15% населения были готовы к кризису весной 2023 года, можно сделать вывод, что доля людей, подготовленных к кризису, за год немного возросла.
Доверие к правительству, президенту и полиции не изменилось по сравнению со вторым полугодием прошлого года. В марте правительству доверяли 39% населения, президенту – 71%, и полиции – 83%.
Однако доверие к парламенту упало до самого низкого уровня за последние годы: если в декабре Рийгикогу доверяли 35% жителей страны, то в марте – 28%. Для сравнения: год назад, в феврале 2023 года, Рийгикогу доверял 41% населения. Ниже среднего уровень доверия к Рийгикогу у людей с более низким уровнем образования и жителей Северо-Восточной Эстонии.
Членство в НАТО поддерживают 77% населения – этот показатель остался таким же, как и в декабре. Среди этнических эстонцев членство в НАТО поддерживают 92%, а среди жителей других национальностей поддержка выросла с началом войны и сейчас находится на уровне в 48% (для сравнения, в середине февраля 2022 года вхождение в НАТО поддерживали 28% жителей Эстонии других национальностей).
Поддержка военных действий Российской Федерации в Украине существенно не изменилась по сравнению с декабрем. Военные действия поддерживают 4% и осуждает 81% населения, а 15% не имеют четкой позиции. Однако несколько возросла поддержка предоставления гуманитарной помощи Украине (74% в декабре и 79% в марте) и вклада Эстонии в послевоенное восстановление Украины (60% в декабре и 65% в марте).
По сравнению с декабрем отношение к налоговым изменениям стало немного более позитивным, в то время как поддержка реализации «зеленого поворота» снизилась. В декабре налоговые изменения считали необходимыми 39% жителей, а в марте – уже 44%.
Более подробную информацию об опросе можно найти на сайте Государственной канцелярии, там также можно ознакомиться с пресс-релизом на эстонском языке.
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