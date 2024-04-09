Купили что-то у настойчивого продавца? У вас есть право вернуть покупку!

Судя по жалобам потребителей, пожилые люди особенно подвержены давлению при покупке, поскольку им нужно время на размышление и они более восприимчивы к потенциально агрессивной тактике продаж.

В случае предложений и продаж, совершаемых на дому, потребители нуждаются в большей защите из-за психологического давления на них, которое может возникнуть из-за отсутствия привычной среды для покупок. Например, потребитель чувствует себя обязанным заключить сделку, потому что представитель компании потратил на него свое время, а потребитель в ходе беседы выразил свою заинтересованность в покупке. Предложения, сделанные на дому у потребителя, часто несут в себе элемент неожиданности, и продажа, как правило, инициируется продавцом, а у потребителя нет возможности сравнить товар с другими предлагаемыми продуктами. В результате потребитель может впоследствии пожалеть о своем решении о покупке.

При заключении сделки купли-продажи на дому у потребителя его права во многом отличаются от прав при покупке того же товара в магазине. Сделки, совершенные вне магазина, например, когда представитель компании выезжает на дом к потребителю, называются договор ами, заключенными вне коммерческих помещений.

Следует быть осторожным, поскольку за бесплатным предложением продавец может пытаться потребителю что-то продать. Люди, обратившиеся в Департамент защиты прав потребителей, рассказывали о том, что в рамках бесплатных сервисов им предлагалось приобрести те вещи, которые потребитель покупать не хотел и вообще не был готов к сделке. Однако продавцы очень убедительны, и в итоге человек может заключить сделку с обязательствами, которые ему на самом деле не нужны и за которые он не может заплатить.

Всегда следует опасаться предложений, которые предлагают выслать вам что-то бесплатно, прийти к вам домой, чтобы бесплатно почистить что-то, бесплатно измерить уровень влажности воздуха или толщину оконных уплотнителей или сообщить, что вы выиграли приз в лотерее, хотя потребитель не помнит, чтобы он в ней участвовал.

Жалобы потребителей говорят о том, что продавцы не всегда предоставляют правильную информацию о правах потребителей. Например, ставятся препятствия на пути расторжения договора. Распространенной практикой является отказ принять товар обратно, поскольку он уже был использован, даже если он был использован самим продавцом во время презентации товара. Стоит отметить, что если потребителю был предоставлен товар, который использовался во время презентации, продавец не имеет права требовать возврата нового товара.

Отказ от договора не должен быть затруднен для потребителя, иначе это пример недобросовестной коммерческой практики.

Важно помнить, что потребитель не обязан объяснять представителям компании причину или обоснование отказа от договора. Достаточно в течение 14 дней потребовать расторжения договора, причем это должно быть сделано в письменной форме, например, по электронной почте.

Чтобы защитить потребителей, закон дает им право передумать и вернуть деньги за покупки, совершенные вне торговых помещений. Право на отказ от покупки защищает потребителей от эмоциональных покупок. Право на отказ от покупки действует в течение 14 дней , и продавец обязан уведомить потребителя об этом в письменной форме до совершения покупки. 14-дневный период на раздумье начинается с того дня, когда потребитель получает товар, например, пылесос, в свое физическое владение.

В случае неожиданных предложений о продаже стоит спокойно подумать о том, есть ли у вас искреннее желание купить такой товар и разумна ли его цена - всегда стоит сравнить цены на другие аналогичные товары, даже если предложение кажется очень выгодным. Если продавец подталкивает вас к спешке, говоря, что „только при быстрой покупке и принятии решения здесь и сейчас на товар будет действовать скидка, которой потом не будет“ - это серьезный повод задуматься! Честный продавец предложит покупателю скидку в разумные сроки и даст ему возможность спокойно обдумать решение о покупке.

Продавцы часто склоняют покупателя использовать/испробовать товар сразу после его получения. Однако мы рекомендуем не торопиться, дать товару отстояться и убедиться, что он действительно нужен потребителю по данной цене. Это позволит избежать недоразумений с обесцениванием товара в случае отказа от него. Также следует проконсультироваться с членами семьи и знакомыми.

Следует помнить, что если потребитель использовал товар до возврата больше, чем это необходимо для ознакомления с товаром и его характеристиками, например, неоднократно убирал пылесосом свой дом, он отвечает за уменьшение стоимости товара. В этом случае продавец вправе потребовать от потребителя компенсацию за амортизацию пылесоса. Однако чрезмерное использование товара, конечно, не исключает права потребителя на отказ от него.

В то же время в случае крупногабаритных товаров, которые были доставлены на дом потребителю в момент заключения договора и которые из-за их размера не могут быть возвращены обычной почтой, обязанность оплаты расходов на доставку ложится на плечи продавца. Если продавец не приходит за товаром сам, он должен незамедлительно сообщить потребителю о других способах возврата товара без излишних неудобств и расходов для потребителя.

После того как вы отправили продавцу извещение об отказе от покупки, купленный товар следует немедленно вернуть продавцу. Способ возврата зависит от размера купленного товара, а также от договоренности с продавцом. Например, если представитель компании обещал забрать товар самостоятельно, потребитель не обязан заниматься обратной пересылкой товара. Однако при отсутствии такого соглашения потребитель должен иметь в виду, что торговец имеет право взыскать с него расходы на возврат товара при условии, что торговец проинформировал потребителя об этом при покупке товара.

Также несправедливо ограничивать право потребителя на отказ от товара, аргументируя это тем, что у товара нет упаковки, хотя продавец сам забрал упаковку с собой, когда уходил из дома потребителя.

Продавец рекомендует сразу же ввести товар в эксплуатацию, чтобы убедиться, что потребитель знает, как пользоваться товаром, и что прибор работает исправно. На самом деле в этом нет необходимости, поскольку продавец может проверить умение потребителя пользоваться товаром на примере своего оборудования, которое он использовал для демонстрации, и если впоследствии выяснится, что товар не работает, продавец обязан бесплатно заменить или отремонтировать его.

Приобретение товара в рассрочку не влияет на право отказаться от покупки

Продавцы, продающие товары на дому у потребителя, также предлагают возможность покупки товара в рассрочку и могут оформить кредитный договор на месте. При заключении такого договора рассрочки потребителю должны быть четко представлены условия договора, в том числе проценты, расходы по договору, срок действия договора, размер ежемесячных платежей, окончательная сумма товара вместе с процентами и другими расходами.

Важно потратить время, чтобы внимательно изучить суммы и подумать, какова будет цена товара, включая проценты, сколько вам придется платить каждый месяц и укладывается ли это в ваш бюджет. Продавец обязательно должен предоставить потребителю документ с изложением всех условий по рассрочке.

Ни в коем случае нельзя давать представителю компании пароли от своей ID- карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Также не следует вводить PIN-код самостоятельно по просьбе продавца, если потребитель не видит зачем и с какой целью он вводит код.

Важно знать, что покупка товара в рассрочку не влияет на право потребителя изменить свое решение в течение 14 дней. Если потребитель отказывается от договора купли-продажи, он также имеет право отказаться от договора рассрочки, связанного с тем же договором купли-продажи.

Обязательная письменная памятка перед покупкой