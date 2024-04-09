Эстонская православная церковь Московского патриархата объяснила свое отношение к войне в Украине
Сегодня в ходе утренней конференции, которая прошла в храме Рождества пресвятой Богородицы, викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил (Леписк) ответил на вопросы, касающиеся позиции, которую занимает ЭПЦ МП в российско-украинском конфликте, а также разъяснил отношение ЭПЦ МП к положениям документа, принятого на Всемирном русском народном соборе, в котором среди прочего война России против Украины называется „Священной войной“.
Епископ Даниил подчеркнул, что несмотря на то, что участники заседания Всемирного русского народного собора и присутствовавшие на нем представители Русской православной церкви одобрили агрессивную войну в Украине, на прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата дистанцировалась от нее, заявив, что такая позиция не соответствует духу евангелического учения.
„Люди церкви могут ошибаться. Но из-за каждой человеческой ошибки невозможно изменить всю церковь. Почему мы не можем разорвать канонические связи? Мы не можем расторгнуть в одностороннем порядке связь, потому что мы имеем автономный статус и нам это не под силу. И это противоречило бы нашей совести“, - прокомментировал решение Всемирного русского народного собора епископ Даниил.
На вопрос из зала о том, насколько чувствуется давление внутри конгрегации за отделение от Московского патриархата, епископ ответил, что такого давления он сам не чувствует.
Отвечая на вопрос об источнике финансирования ЭПЦ МП, епископ Даниил подчеркнул: „Мы не живем за счет московских субсидий. Мы справляемся здесь сами“.
Напомним, что в ходе Всемирного русского собора, прошедшего 27 марта 2024 года, был принят специальный документ - Наказ XXV Всемирного русского народного собора „Настоящее и будущее Русского мира“, в котором среди прочего отмечается, что „с духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию „Удерживающего“, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада“.
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