Эстонская православная церковь Московского патриархата объяснила свое отношение к войне в Украине

Епископ Даниил подчеркнул, что несмотря на то, что участники заседания Всемирного русского народного собора и присутствовавшие на нем представители Русской православной церкви одобрили агрессивную войну в Украине, на прошлой неделе Эстонская православная церковь Московского патриархата дистанцировалась от нее, заявив, что такая позиция не соответствует духу евангелического учения.

„Люди церкви могут ошибаться. Но из-за каждой человеческой ошибки невозможно изменить всю церковь. Почему мы не можем разорвать канонические связи? Мы не можем расторгнуть в одностороннем порядке связь, потому что мы имеем автономный статус и нам это не под силу. И это противоречило бы нашей совести“, - прокомментировал решение Всемирного русского народного собора епископ Даниил.

На вопрос из зала о том, насколько чувствуется давление внутри конгрегации за отделение от Московского патриархата, епископ ответил, что такого давления он сам не чувствует.

Отвечая на вопрос об источнике финансирования ЭПЦ МП, епископ Даниил подчеркнул: „Мы не живем за счет московских субсидий. Мы справляемся здесь сами“.

Напомним, что в ходе Всемирного русского собора, прошедшего 27 марта 2024 года, был принят специальный документ - Наказ XXV Всемирного русского народного собора „Настоящее и будущее Русского мира“, в котором среди прочего отмечается, что „с духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию „Удерживающего“, защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада“.

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