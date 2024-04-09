Владелец скандально известной Metaprint: российская дочерняя компания больше нам не принадлежит

По словам владельца Metaprint, в 2022 финансовом году оборот их российской дочерней компании составил 1,68 млрд рублей, то есть почти 24,5 млн евро, а в 2023 году оборот составил 1,9 млрд рублей, то есть более, чем на 200 миллионов больше, передает „Актуальная камера“.

„Но в пересчете на евро наш оборот составил 18,6 млн евро. Иными словами фактический результат продаж оказался на 32% ниже, чем в предыдущем году“, – сказал Лемендик.

Также с 22 сентября, по словам Лемендика, российская ООО „Метапринт“ больше не принадлежит эстонской компании ни прямо, ни косвенно, и уже после отчуждения была произведена масштабная сделка, которая могла повлиять на финансовые показатели годового отчета.

„Кроме того, у нас есть договоренность с новым владельцем, что в течение этого финансового года он также поменяет название компании, так как компания к нам больше не имеет никакого отношения“, – сказал он.

Лемендик также отметил, что c сентября прошлого года компания Metaprint не осуществляла никаких поставок в Россию: „Мы никогда не отправляли в Россию товары, попавшие под санкции. С августа прошлого года мы прекратили поставки последнего полуфабриката компании „Аэропром“, который был абсолютно законным в то время. Мы прекратили поставки, поскольку, по нашей оценке, они больше не соответствовали ожиданиям эстонского общества, несмотря на то, что изначально мы планировали использовать их, чтобы вернуть из России свой капитал“.

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