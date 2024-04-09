09.04.2024, 10:35
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Вместе с теплом к нам приближается облако пыли из пустыни Сахара(4)
ФОТО: | Õhtuleht
В ближайшее время сохранится теплая погода, в некоторых местах воздух прогреется до 20 градусов. Но к нам идет не только тепло, из Африки до нас дойдет новое облако с частицами песка, пишет издание Maaleht.
Во вторник, 9 апреля, с юго-запада продолжит поступать поток теплого воздуха. Вероятность дождя незначительна, но в тихую погоду возникнут благоприятные условия для образования тумана. Днем туман может достичь побережья, будет дуть слабый ветер восточных направлений. Днем температура воздуха на побережье не превысит 10, на материке повысится до 12-18, в Южной Эстонии до 20 градусов.