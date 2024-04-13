Экономика
13.04.2024, 18:54

Будьте внимательнее! За непроданную на Osta.ee вещь неожиданно назначили плату „за успешную продажу“. Чем это обернулось для продавца?

 
Аукционная среда Osta.ee.
Аукционная среда Osta.ee.
ФОТО: Andres Putting | Foto: Andres Putting

Покупатель, купивший пальто, обнаружил дефект, не указанный в описании. Хотя продавец решил вернуть деньги клиенту, ему придется заплатить аукционной среде деньги „за успешную продажу“, в противном случае придется иметь дело с инкассо-фирмой, пишет издание Delfi Ärileht.

В марте женщина по имени Ингель выставила на продажу в аукционной среде Osta.ee демисезонное пальто, которое купили практически сразу. „Покупательница, получив пальто, решила, что ее не устраивает цвет, кроме того, она обнаружила, что подкладка слегка повреждена“, - сказала Ингель, заверив, что на пальто перед отправкой не имелось никаких дефектов. „В аукционной среде osta.ee я предлагаю только совершенно новые или малоношеные вещи, о чем свидетельствует моя история и обратная связь с людьми. Поскольку речь шла о немалой сумме, я согласилась выкупить товар. Получив его, я вернула сумму предоплаты“, - сказала Ингель.

Однако аукционная среда требует от Ингель плату „за успешную продажу“. „Это пальто до сих пор висит в моем шкафу, ни о какой успешной продаже речи не идет. Меня предупредили, что если я не заплачу деньги, то информацию передадут в инкассо-фирму“, - сказала она

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