Будьте внимательнее! За непроданную на Osta.ee вещь неожиданно назначили плату „за успешную продажу“. Чем это обернулось для продавца?

В марте женщина по имени Ингель выставила на продажу в аукционной среде Osta.ee демисезонное пальто, которое купили практически сразу. „Покупательница, получив пальто, решила, что ее не устраивает цвет, кроме того, она обнаружила, что подкладка слегка повреждена“, - сказала Ингель, заверив, что на пальто перед отправкой не имелось никаких дефектов. „В аукционной среде osta.ee я предлагаю только совершенно новые или малоношеные вещи, о чем свидетельствует моя история и обратная связь с людьми. Поскольку речь шла о немалой сумме, я согласилась выкупить товар. Получив его, я вернула сумму предоплаты“, - сказала Ингель.