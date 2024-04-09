В ЕС утвердили компромисс о пошлинах на агропродукты Украины

Представители стран-членов Евросоюза и Европарламента подтвердили ранее достигнутое соглашение о введении пошлин на импорт некоторых сельхозпродуктов из Украины в случае превышения определенных квот. „Это позволит Украине продолжать получать доходы от торговых потоков с Евросоюзом и одновременно усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции“, - сообщается на сайте председательствующей в Совете ЕС Бельгии в понедельник, 8 апреля.

Пошлины будут вводиться куриное мясо, яйца, сахар, овес, кукурузу и мед из Украины - в случае, если объем ввоза какого-то из этих товаров превысит средний показатель за период с середины 2021 по конец 2023 года. Ранее планировалось не учитывать период до начала полномасштабной войны, когда Украина ввозила в страны ЕС значительно меньше продукции. Но по настоянию, в частности, Франции и Польши, взятый для расчета квот период был расширен, что снижает объем допустимого беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции.

Квотирование пока не затрагивает пшеницу - однако это может быть сделано, если ее импорт в Европейский Союз из Украины „резко увеличится“, сообщалось ранее. Теперь новые правила должны утвердить на пленарном заседании Европарламента в апреле, после чего меры будут утверждены Советом ЕС и опубликованы в Официальном журнале Евросоюза. Ожидается, что пошлины вступят в силу с 6 июня 2024 года.

Протесты фермеров из-за беспошлинного импорта из Украины

В Брюсселе решили отменить пошлины и квоты на импорт украинской сельхозпродукции после начала полномасштабного вторжения России в соседнюю страну в 2022 году, чтобы поддержать экономику Украины. Однако это вызвало недовольство европейских фермеров в ряде стран, заявляющих, что беспошлинный ввоз более дешевых украинских продуктов подрывает их бизнес. В частности, польские фермеры в знак протеста регулярно блокируют границу с Украиной.

Ранее Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария в одностороннем порядке ограничили импорт некоторых украинских сельхозпродуктов.

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