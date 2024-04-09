Женщина уснула за рулем автомобиля, выехала на тротуар и сбила пешехода

В 11.05 произошло дорожное происшествие в Таллинне на Лаагна теэ у дома по улице Юмера, 37. 63-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Chrysler Grand Voyager, врезался сзади на легковой автомобиль BMW 535D, за рулем которого находилась 23-летняя женщина. Пострадавшего в ДТП водителя BMW доставили в больницу.

В 14.35 поступило сообщение о дорожном происшествии в городе Курессааре около дома по улице 16-Б. 72-лений мужчина, находясь за рулем автомобиля Ford Transit/Tourneo Connect, почувствовав себя плохо, отклонился влево, выехал на встречную полосу движения и врезался в забор, ограждающий земельный участок. Водителя доставили в больницу.

В 18.12 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Мадала, 3. 30-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Chevrolet Malibu, уснула за рулем, выехала на тротуар и наехал на 27-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

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