Канцлер права сделал магазинам внушение по поводу использования касс самообслуживания(2)
Канцлер права Юлле Мадизе попросила магазины пересмотреть свою организацию работы, чтобы исключить ситуации, когда клиент не может совершить покупку, потому что в магазине используются только кассы самообслуживания, не соответствующие требованиям доступности, а работники магазина не готовы оказать помощь. Об этом сообщает rus.err.
С такой позицией канцлер права выступила в ответ на запрос обеспокоенного человека, указавшего на то, что в супермаркетах все больше растет доля касс самообслуживания. Это ставит в неблагоприятное положение пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которым трудно или невозможно пользоваться такими кассами.
„Кассы самообслуживания, конечно, сделали покупки более удобными для многих людей и помогают магазинам сэкономить на расходах, но мы не должны забывать о праве людей с ограниченными возможностями на обстановку, в которой уважается их достоинство и независимость от чужой помощи“, - сказала Мадизе.
Мадизе указала на то, что кассами самообслуживания трудно или вообще невозможно пользоваться, в частности, слепым, людям в инвалидных колясках, вынужденным опираться на костыль или раму, людям с нарушением интеллекта.
„Способность самостоятельно совершать обыденные действия, в том числе ходить в магазин, является частью человеческого достоинства“, - сказала Мадизе, сославшись на положения Конвенции о правах инвалидов.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.