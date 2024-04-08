Синоптик: во вторник Эстонию накроет новое облако пыли из пустыни Сахара(1)
Служба мониторинга атмосферы Коперника фиксирует обширное движение над Европой пылевых облаков из Сахары. Уже завтра, 9 апреля, новое облако пыли накроет Эстонию.
Служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) продолжает отслеживать начавшееся на прошлой неделе проникновение пыли из пустыни Сахара в Европу. Прогнозы CAMS показывают, что концентрация твердых частиц (PM10) в воздухе увеличится во многих регионах Европы. Облако пыли переместилось через большую часть Пиренейского полуострова и достигло юго-востока Франции, Германии и Скандинавии.
Среднесуточные прогнозы CAMS по PM10 предсказывают значительные дневные максимумы концентрации пыли над уровнем земли, местами превышающие средние 24-часовые пределы ЕС (50 мкг/м3). Это приведет к ухудшению качества воздуха во многих странах. С этим также связаны затянутое облаками небо и осадки в виде пыли, которая остается на поверхностях автомобилей и окнах.
„Тепло, дошедшее до Европы из пустынных районов Сахары, идет и в страны Балтии. Во вторник воздух будет более мутным, особенно в южных регионах Эстонии, в ночь на среду - в западной Эстонии, а в среду - в южной и восточной частях Эстонии. По прогнозам, облако пыли с наибольшей концентрацией перейдет в воздушное пространство наших северных соседей в среду. К четвергу в воздушное пространство Балтийского моря прибудет более прохладная и чистая воздушная масса“, — объясняет главный синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк.
Уже третий случай
По словам старшего научного сотрудника Службы мониторинга атмосферы Коперника Марка Паррингтона, появление очередного облако пыли из Сахары - уже третье за последние две недели, и оно связано с погодными условиями, которые в последние дни принесли теплую погоду в Западную Европу.
„Предыдущие два случая произошли в основном над Средиземноморьем и южной Европой, хотя в минувшие выходные осадки на автомобилях наблюдались и гораздо дальше на север, в Скандинавии. Хотя пылевые облака из Сахары нередко достигают Европы, интенсивность и частота этих явлений в последние годы увеличились, что может указывать на изменения в атмосферной циркуляции“.
CAMS отслеживает все этапы траектории движения пылевого облака и информирует общественность о степени тяжести всех случаев в этом году. Кроме того, CAMS предоставляет данные и прогнозы о долгосрочной траектории пылевых облаков в Европе и во всем мире.