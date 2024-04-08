Прокуратура направила в суд дело Прийта Хумала и Парвела Пруунсилда(2)
Сегодня прокуратура направила в Тартуский уездный суд уголовное дело, согласно которому бывшему вице-меру г. Тарту Прийту Хумал предъявлено обвинение в нарушении ограничений на деятельность в особо крупных размерах и предпринимателю Парвелу Пруунсилд в пособничестве в указанном преступлении.
В 2017 году, в связи с переездом, бывшая недвижимость Эстонского национального музея осталась свободной. Собранными в досудебном производстве данными усматривается, что город Тарту рассматривал возможность приобретения объекта недвижимости у Riigi Kinnisvara AS на основании договора мены, планируя использование здания для деятельности учреждений культуры г. Тарту, здание также было учтено в плане развития г. Тарту до 2025 года. В том, чтобы город Тарту отказался от покупки бывшего здания Эстонского национального музея, был заинтересован Парвел Пруунсилд, который хотел, чтобы недвижимость приобрела студенческая корпорация, к которой принадлежит и он сам. Согласно обвинению, Парвел Пруунсилд начал затем оказывать давление на Прийта Хумал, чтобы тот убедил членов Тартуской городской управы как можно скорее отказаться от покупки недвижимости. В январе 2023 года город Тарту отказался от приобретения объекта недвижимости, а весной того же года Riigi Kinnisvara AS организовало новый аукцион, который выиграла связанная с Пруунсилдом студенческая корпорация.
Согласно обвинению, Прийт Хумал в качестве вице-мэра Тарту участвовал в различных заседаниях, беседах и встречах Тартуской городской управы, связанных с отказом от недвижимости, где выражал свою позицию и также позицию Парвела Пруунсилда в том, чтобы город отказался от приобретения недвижимости, и чтобы предприниматель Парвел Пруунсилд достиг желаемого результата.
Согласно обвинению, Прийт Хумал и Парвел Пруунсилд являются давнишними друзьями, которые также и экономически связаны между собой. Собранные в ходе досудебного производства доказательства свидетельствуют о том, что Парвел Пруунсилд оплатил расходы предвыборной кампании в местные органы власти в 2021 году члена политической партии Isamaa Прийта Хумал. Согласно обвинению, их связывает экономически еще и то обстоятельство, что Парвел Пруунсилд, будучи крупным финансистом партии, имеет большое влияние в партии и возможность влиять на политическую жизнь членов партии, в том числе на работу на различных должностях. Кроме того, собранные доказательства свидетельствуют о том, что Парвел Пруунсилд, будучи одним из владельцев Bigbank, лично вмешался в кредитные процессы, связанные с близкими Прийта Хумал, благодаря чему они получили кредит или кредитное предложение несмотря на то, что в ходе обычного процесса подачи заявки на кредит в Bigbank близкие получили отрицательный ответ на тех же условиях.
Поскольку, согласно обвинению, Прийт Хумал и Парвел Пруунсилд экономически связаны между собой, то, согласно Закону о борьбе с коррупцией, Прийт Хумал не должен был участвовать в Тартуской городской управе в процессах принятия решений, связанных с указанной недвижимостью, и в воздействии на них. Согласно обвинению, он не заявил самоотвод в процессе принятия решений.
Прокурор Окружной прокуратуры по расследованию экономических и коррупционных преступлений Герд Раудсепп сказал, что на основании собранных доказательств прокуратура придерживается мнения, что Прийт Хумал в своих действиях и решениях в отношении недвижимости исходил из личных интересов Парвела Пруунсилда, что, согласно Закону о борьбе с коррупцией, не допустимо для должностного лица. „Закон о борьбе с коррупцией запрещает должностному лицу принимать решения, исходя из экономического или иного личного интереса связанного с ним лица. При этом, в случае нарушения ограничения на деятельность, не имеет значения, была ли сделка прибыльной или убыточной. Принцип заключается в том, что управление местным самоуправлением должно быть беспристрастным и прозрачным, то есть ни одно из решений, касающихся публичной собственности, не должно быть мотивировано чьим-либо личным интересом“, - добавил Раудсепп.
Досудебное производство проводил Департамент полиции безопасности.