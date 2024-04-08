Прокуратура направила в суд дело Прийта Хумала и Парвела Пруунсилда

В 2017 году, в связи с переездом, бывшая недвижимость Эстонского национального музея осталась свободной. Собранными в досудебном производстве данными усматривается, что город Тарту рассматривал возможность приобретения объекта недвижимости у Riigi Kinnisvara AS на основании договора мены, планируя использование здания для деятельности учреждений культуры г. Тарту, здание также было учтено в плане развития г. Тарту до 2025 года. В том, чтобы город Тарту отказался от покупки бывшего здания Эстонского национального музея, был заинтересован Парвел Пруунсилд, который хотел, чтобы недвижимость приобрела студенческая корпорация, к которой принадлежит и он сам. Согласно обвинению, Парвел Пруунсилд начал затем оказывать давление на Прийта Хумал, чтобы тот убедил членов Тартуской городской управы как можно скорее отказаться от покупки недвижимости. В январе 2023 года город Тарту отказался от приобретения объекта недвижимости, а весной того же года Riigi Kinnisvara AS организовало новый аукцион, который выиграла связанная с Пруунсилдом студенческая корпорация.

Согласно обвинению, Прийт Хумал в качестве вице-мэра Тарту участвовал в различных заседаниях, беседах и встречах Тартуской городской управы, связанных с отказом от недвижимости, где выражал свою позицию и также позицию Парвела Пруунсилда в том, чтобы город отказался от приобретения недвижимости, и чтобы предприниматель Парвел Пруунсилд достиг желаемого результата.