Частный сектор идет на помощь: для учителей химии и физики организуют бесплатные курсы

По словам члена правления Eesti Energia Кристиана Кухи, организаторы решили удвоить количество участвующих в программе учителей, чтобы привнести лучшие практики преподавания естественных наук во все школы основной ступени Эстонии. „Большая часть доходов созданных в Эстонии, в том числе и налоговых поступлений в Государственный бюджет, является результатом работы инженеров“, - сказал Кристиан Кухи. „В то же время работодатели с растущей озабоченностью смотрят на усугубляющуюся нехватку инженерных кадров. По данным профессиональной палаты OSKA, в течение следующего десятилетия нехватка работников технических специальностей как в промышленности, так и в энергетике, зеленых технологиях, разработке новых материалов и других областях составит 2/3. Молодежь может привести в инженерное дело учитель, который делает свою работу вдохновенно“.

По словам преподавателя дидактики химии Таллиннского университета и учителя химии и естественных наук Катрин Сойка, преподаватели естественных и реальных наук часто сами нуждаются в помощи по предмету. „В сфере образования мы сегодня находимся в ситуации острой нехватки учителей естественных и реальных наук, поскольку количество выпускников соответствующих специальностей недостаточно, чтобы преподавать предметы в школах. Вклад учителя в становление молодого человека бесценен. Я хочу, чтобы у каждого учащегося в Эстонии была возможность уверенно чувствовать себя на уроке и иметь смелость ошибаться, находить связи, узнавать новое и задавать вопросы. Программа предлагает учителю прекрасную возможность для саморазвития, которой я настоятельно рекомендую воспользоваться“, - добавила Сойка.