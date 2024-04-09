Частный сектор идет на помощь: для учителей химии и физики организуют бесплатные курсы(2)
В этом году в образовательной программе „Lae End“ или „Заряди себя“ смогут принять участие также учителя химии основной школы. С сегодняшнего дня все учащиеся, выпускники, коллеги и руководители сферы образования могут номинировать на участие в программе учителя физики или химии основной школы. Предлагать кандидатуры учителей можно до 22 апреля на сайте Laeend.ee.
По словам члена правления Eesti Energia Кристиана Кухи, организаторы решили удвоить количество участвующих в программе учителей, чтобы привнести лучшие практики преподавания естественных наук во все школы основной ступени Эстонии. „Большая часть доходов созданных в Эстонии, в том числе и налоговых поступлений в Государственный бюджет, является результатом работы инженеров“, - сказал Кристиан Кухи. „В то же время работодатели с растущей озабоченностью смотрят на усугубляющуюся нехватку инженерных кадров. По данным профессиональной палаты OSKA, в течение следующего десятилетия нехватка работников технических специальностей как в промышленности, так и в энергетике, зеленых технологиях, разработке новых материалов и других областях составит 2/3. Молодежь может привести в инженерное дело учитель, который делает свою работу вдохновенно“.
По словам преподавателя дидактики химии Таллиннского университета и учителя химии и естественных наук Катрин Сойка, преподаватели естественных и реальных наук часто сами нуждаются в помощи по предмету. „В сфере образования мы сегодня находимся в ситуации острой нехватки учителей естественных и реальных наук, поскольку количество выпускников соответствующих специальностей недостаточно, чтобы преподавать предметы в школах. Вклад учителя в становление молодого человека бесценен. Я хочу, чтобы у каждого учащегося в Эстонии была возможность уверенно чувствовать себя на уроке и иметь смелость ошибаться, находить связи, узнавать новое и задавать вопросы. Программа предлагает учителю прекрасную возможность для саморазвития, которой я настоятельно рекомендую воспользоваться“, - добавила Сойка.
10 учителей физики и 10 учителей химии, отобранных для участия в программе, могут бесплатно принять участие в современной учебной программе с мотивационной и вдохновляющей поддержкой сообщества выпускников, посетить компании, чтобы получить практическое представление о применении химии и физики в реальной жизни и профессии инженера. Кроме того, школам участников будут подарены современные учебные комплекты от Praktikal, а также участники получать денежное вознаграждение, равное средней месячной зарплате учителя. Образовательная программа Lae End проходит с августа по декабрь.
Организаторы программы призывают номинировать также учителей из русскоязычных школ, чтобы поддержать их в переходе на эстоноязычное образование. Программа обучения проводится на эстонском языке, но обеспечивает благоприятную учебную среду и для русскоязычных учителей.
За последние два года для участия в программе были номинированы 206 учителей физики из всех уездов Эстонии. В результате сотрудничества учителей и Videoõps было снято 46 обучающих видеороликов, охватывающих всю программу преподавания физики в средней школе. Цель этих видеороликов - поддержка учителей в школах и молодых людей в самостоятельном обучении. Учебные комплекты партнера программы Praktikal поступили более чем в 140 школ Эстонии, и доступ к ним получили свыше 8600 учащихся.
В прошлом году программа была удостоена звания „Друг образования года 2023“, который присваивают Министерство образования и науки, а также город Таллинн. Партнерами программы являются Эстонское общество физиков, Эстонский союз учителей химии, Praktikal и Videoõps.
В 2022 году компании ABB, Enefit, Fermi Energia, LHV, Nordecon и Metrosert в сотрудничестве с ведущими деятелями сферы образования создали для учителей физики образовательную программу „Lae End“, чтобы сделать современный опыт преподавания доступным для основных школ по всей Эстонии.
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