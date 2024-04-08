Повышающий доступность помощи семейных врачей законопроект направлен на первое чтение. Что он изменит?(16)
Комиссия Рийгикогу по социальным делам направила на первое чтение законопроект, в числе прочего позволяющий семейным врачам обслуживать и людей, не входящих в их списки пациентов, и, таким образом, повышающий гибкость распределения работы на уровне первичной медицинской помощи.
Председатель комиссии Ынне Пиллак пояснила, что план – всесторонне укрепить уровень первичной медицинской помощи и продолжить работать над системой семейных врачей, в основе которой лежат списки пациентов. Однако необходимые для этого шаги займут время и для обеспечения врачебной помощи следует принять дополнительные меры. «Для того, чтобы все нуждающиеся смогли быстро и недалеко от дома попасть на прием к семейному врачу и получить доступ к предлагаемым врачом и его командой услугам, мы разрешим врачам обслуживать и людей, не входящих в их списки пациентов», – пояснила она.
«Семейные врачи – особенно более молодые, которых нам не хватает – тоже предпочитают более гибкий график работы. Поэтому разумно было бы, например, дать им возможность консультировать проживающих далеко от их клиники пациентов по телефону или посредством интернета в то время, как в расположенном недалеко от дома кабинете доступны услуги семейной сестры», – добавила председатель. По словам Пиллак, многие симптомы заболеваний требуют существенного вмешательства. Для первичной консультации и открытия больничного листа доступность услуги важнее, чем подход на основании списка пациентов.
Член комиссии Арво Аллер отметил, что из-за того, что молодые врачи уезжают работать за границу, нагрузка на оставшихся в стране врачей стала непомерной. «Меры по реорганизации запоздали. Мы видим, что временные замены превращаются в постоянные. Есть врачи, обслуживающие несколько списков: в одном списке они значатся как семейный врач, в других – как заместитель. В то же время, почти треть семейных врачей, у которых есть список пациентов, – пенсионного возраста. Нагружать их дополнительной работой просто неразумно, – описал он ситуацию. – Единственное реальное решение – обучать больше врачей. Для этого необходимо создать для семейных врачей очень хорошие рабочие условия на родине».
Касса здоровья также получит возможность перенаправлять пациента, оставшегося без семейного врача, в другой не достигший максимального числа пациентов список, зона обслуживания которого включает место проживания пациента. Законопроект также создаст дополнительную возможность в случае определенных диагнозов дать право на продажу лекарств, не имеющих разрешения на продажу, чтобы обеспечить бесперебойную доступность в Эстонии важного с точки зрения здоровья человека или животных лекарства. Помимо этого, в интересах обеспечения правовой ясности вместо понятия «общая врачебная помощь» в закон будет внесено новое понятие «помощь семейного врача»; в использование также будет взято понятие «центра здоровья», которое даст центрам семейных врачей возможность взять на себя бо́льшую региональную ответственность.
В заседании приняла участие министр здоровья Рийна Сиккут.
Комиссия по социальным делам внесла предложение включить первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг и в другие законы (401 SE) в повестку дня заседания Рийгикогу 17 апреля и завершить первое чтение.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.