Повышающий доступность помощи семейных врачей законопроект направлен на первое чтение. Что он изменит?

Председатель комиссии Ынне Пиллак пояснила, что план – всесторонне укрепить уровень первичной медицинской помощи и продолжить работать над системой семейных врачей, в основе которой лежат списки пациентов. Однако необходимые для этого шаги займут время и для обеспечения врачебной помощи следует принять дополнительные меры. «Для того, чтобы все нуждающиеся смогли быстро и недалеко от дома попасть на прием к семейному врачу и получить доступ к предлагаемым врачом и его командой услугам, мы разрешим врачам обслуживать и людей, не входящих в их списки пациентов», – пояснила она.

«Семейные врачи – особенно более молодые, которых нам не хватает – тоже предпочитают более гибкий график работы. Поэтому разумно было бы, например, дать им возможность консультировать проживающих далеко от их клиники пациентов по телефону или посредством интернета в то время, как в расположенном недалеко от дома кабинете доступны услуги семейной сестры», – добавила председатель. По словам Пиллак, многие симптомы заболеваний требуют существенного вмешательства. Для первичной консультации и открытия больничного листа доступность услуги важнее, чем подход на основании списка пациентов.

Член комиссии Арво Аллер отметил, что из-за того, что молодые врачи уезжают работать за границу, нагрузка на оставшихся в стране врачей стала непомерной. «Меры по реорганизации запоздали. Мы видим, что временные замены превращаются в постоянные. Есть врачи, обслуживающие несколько списков: в одном списке они значатся как семейный врач, в других – как заместитель. В то же время, почти треть семейных врачей, у которых есть список пациентов, – пенсионного возраста. Нагружать их дополнительной работой просто неразумно, – описал он ситуацию. – Единственное реальное решение – обучать больше врачей. Для этого необходимо создать для семейных врачей очень хорошие рабочие условия на родине».