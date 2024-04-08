Мост через ров и место для купания. Готов эскиз дорожки, соединяющей Табасалу и Тискре

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова в окончательном эскизе сделаны значительные изменения по сравнению с предыдущим проектом эскиза. „Концепция основана на уникальности места и существующей среде: тростник, вода и существующая природная среда. Основной концепцией является изогнутая плавная форма, поддерживаемая прямолинейностью тростника, но в то же время вливающаяся в окружающую среду тематика.

При выборе мест размещения дорожек руководствовались установившимися направлениями движения. Предложенное решение позволяет выбрать наиболее удобный маршрут до пункта назначения. Основной коридор дорожки проходит параллельно улице Роостику, находясь в 20–30 метрах от нее, чтобы она была менее заметна среди тростника“, - сказал старейшина и добавил, что по эскизу дорожка соединена с улицей Роостику двумя соединительными дорожками с улиц Вахепере и Хансу.

„С концов дорожки, идущей параллельно улице Роостику, отходят дорожки, позволяющие достигнуть моря и направиться к береговому обрыву Табасалу. Для перехода через главный ров Апаметса предусмотрен мост. В конце дорожки предусмотрено место для купания», - представил эскиз Сильянов и отметил, что исходя из пожеланий местных жителей в эскизе не предусмотрены скамейки, освещение или новые парковочные места.

Эскиз составила компания K-Projekt AS. С эскизом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Для реализации проекта следует разработать проект на основе эскиза и приступить к строительству.

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