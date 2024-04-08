МНЕНИЕ | „Системные проблемы в управлении“, которые приносят миллионы евро дохода

В сухом остатке: за счет собственных ресурсов наша управленческая команда сделала из SA Tallinna Hambakliinik современный медицинский центр. Клиника быстро растет и развивается. В конце прошлого года была закончена пятилетняя программа обновления предприятия и сейчас результаты этой работы на столе, а вернее, на расчетном счете предприятия. Уже сейчас мы готовы на сотни тысяч евро предлагать новые социальные программы для горожан – было бы только решение городской управы.

Если это результат „системных проблем в управлении“, то я желаю всем предприятиям в Эстонии жить с такими „системными проблемами“!

Дальше тоже только факты. В феврале этого года был сделан независимый анализ стратегического развития SA Tallinna Hambakliinik за последние несколько лет. Вот какие выводы содержит этот документ: „Хозяйственная деятельность SA Tallinna Hambakliinik однозначно является успешной, учитывая рост оборотных средств, значительные инвестиции в основной капитал. Положительная динамика доходов указывает на хорошее финансовое управление и жизнеспособность бизнес-модели“.

Во-вторых, кроме развития предприятия сотни тысяч евро мы направляем на социальные проекты, в рамках которых малообеспеченные пенсионеры Таллинн а получают лечение за счет клиники. Все эти результаты достигнуты без вложений со стороны собственника и без кредитов. Только за свой счет. Мы – одно из немногих таллиннских предприятий, которое не получает ни цента из бюджета города и наоборот – сотни тысяч евро отдает на решение социальных проблем. Кроме того, только наша клиника открыта каждый день и более ста дней в году предлагает неотложную помощь по выходным и в праздники. Это – убыточная деятельность. Была бы выгодной – ее бы предлагали и частные клиники. Мы покрываем эти расходы из своих средств.

Во-первых, доходы SA Tallinna Hambakliinik под моим руководством выросли на 62%: с семи с небольшим миллионов до более чем двенадцати миллионов евро в год. И это на рынке, где жесточайшая конкуренция. Мы с моей командой за пять лет (плюс год ковида) превратили совковую поликлинику в современный медицинский центр. Клиника стала одним из лидеров на рынке стоматологических услуг. По последним данным SA Tallinna Hambakliinik занимает по доле рынка второе место в Эстонии. Около пяти миллионов составили наши общие инвестиции в развитие предприятия, и все эти средства были заработаны самой клиникой.

Теперь по поводу городского контроля, который сейчас проводит проверку. Все просто - недолго проработавшая сотрудница, с которой расстались из-за того, что она имела привычку хамски общаться с коллегами и была некомпетентным специалистом (путала даже брутто и нетто зарплаты), перед уходом написала лживый донос.

Так как речь идет о городском предприятии и я являюсь депутатом горсобрания, я отправил заявление в КАПО с просьбой проверить все факты, содержавшиеся в, с моей точки зрения, в лживом доносе. Чем больше прозрачности, тем лучше. После заявление было передано в Центральную криминальную полицию. Было выдано заключение, что правонарушений не обнаружено и претензий к моей работе со стороны правоохранительных органов нет.

По результатам общения с Михаилом Кылвартом, который тогда занимал пост мэра Таллинна, было принято решение, что на всякий случай стоит также провести проверку городским контролерам. По состоянию на сегодня работа контроля не закончена и займет еще несколько недель.

На прошлой неделе в четверг я присутствовал на заседании горуправы, где по непонятным причинам (отчета контроля еще нет) был поставлен вопрос смены совета SA Tallinna Hambakliinik, с понятным желанием уволить и меня. На все вопросы уважаемые члены горуправы получили исчерпывающие ответы. Ни о каких нарушениях закона не идет речи. Как сообщила вице-мэр Бетина Бешкина, в Службе внутреннего контроля города Таллинна четко и недвусмысленно заявили, что внутренний контроль не нашел в деятельности клиники ничего противозаконного.

Соглашусь с тем, что всегда что-то можно сделать лучше, и в огромном предприятии всегда есть то, что следует подправить и скорректировать. Чем мы и занимаемся постоянно. Но это – рабочий процесс. Если клиника из года в год постоянно растет быстрыми темпами на миллионы евро – то это невозможно при плохом управлении. Чудес на рынке свободной конкуренции не бывает.