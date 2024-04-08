МНЕНИЕ | „Системные проблемы в управлении“, которые приносят миллионы евро дохода(5)
На минувшей неделе в СМИ появилось пресс-сообщение о якобы имеющихся в SA Tallinna Hambakliinik системных проблемах в управлении. Думаю, всем интересно узнать, как все обстоит на самом деле. Тем более, что ни одного факта „системных проблем“ в данном пресс-сообщении приведено не было. Броский заголовок, куча эмоций в цитатах политиков и ноль конкретики. Все обо всем и ни о чем. Когда же мы говорим о результатах управления, то нужно использовать не размытые формулировки, столь любимые политиками, а конкретные факты и цифры.
Во-первых, доходы SA Tallinna Hambakliinik под моим руководством выросли на 62%: с семи с небольшим миллионов до более чем двенадцати миллионов евро в год. И это на рынке, где жесточайшая конкуренция. Мы с моей командой за пять лет (плюс год ковида) превратили совковую поликлинику в современный медицинский центр. Клиника стала одним из лидеров на рынке стоматологических услуг. По последним данным SA Tallinna Hambakliinik занимает по доле рынка второе место в Эстонии. Около пяти миллионов составили наши общие инвестиции в развитие предприятия, и все эти средства были заработаны самой клиникой.
Во-вторых, кроме развития предприятия сотни тысяч евро мы направляем на социальные проекты, в рамках которых малообеспеченные пенсионеры Таллинна получают лечение за счет клиники. Все эти результаты достигнуты без вложений со стороны собственника и без кредитов. Только за свой счет. Мы – одно из немногих таллиннских предприятий, которое не получает ни цента из бюджета города и наоборот – сотни тысяч евро отдает на решение социальных проблем. Кроме того, только наша клиника открыта каждый день и более ста дней в году предлагает неотложную помощь по выходным и в праздники. Это – убыточная деятельность. Была бы выгодной – ее бы предлагали и частные клиники. Мы покрываем эти расходы из своих средств.
Дальше тоже только факты. В феврале этого года был сделан независимый анализ стратегического развития SA Tallinna Hambakliinik за последние несколько лет. Вот какие выводы содержит этот документ: „Хозяйственная деятельность SA Tallinna Hambakliinik однозначно является успешной, учитывая рост оборотных средств, значительные инвестиции в основной капитал. Положительная динамика доходов указывает на хорошее финансовое управление и жизнеспособность бизнес-модели“.
Если это результат „системных проблем в управлении“, то я желаю всем предприятиям в Эстонии жить с такими „системными проблемами“!
В сухом остатке: за счет собственных ресурсов наша управленческая команда сделала из SA Tallinna Hambakliinik современный медицинский центр. Клиника быстро растет и развивается. В конце прошлого года была закончена пятилетняя программа обновления предприятия и сейчас результаты этой работы на столе, а вернее, на расчетном счете предприятия. Уже сейчас мы готовы на сотни тысяч евро предлагать новые социальные программы для горожан – было бы только решение городской управы.
Теперь по поводу городского контроля, который сейчас проводит проверку. Все просто - недолго проработавшая сотрудница, с которой расстались из-за того, что она имела привычку хамски общаться с коллегами и была некомпетентным специалистом (путала даже брутто и нетто зарплаты), перед уходом написала лживый донос.
Так как речь идет о городском предприятии и я являюсь депутатом горсобрания, я отправил заявление в КАПО с просьбой проверить все факты, содержавшиеся в, с моей точки зрения, в лживом доносе. Чем больше прозрачности, тем лучше. После заявление было передано в Центральную криминальную полицию. Было выдано заключение, что правонарушений не обнаружено и претензий к моей работе со стороны правоохранительных органов нет.
По результатам общения с Михаилом Кылвартом, который тогда занимал пост мэра Таллинна, было принято решение, что на всякий случай стоит также провести проверку городским контролерам. По состоянию на сегодня работа контроля не закончена и займет еще несколько недель.
На прошлой неделе в четверг я присутствовал на заседании горуправы, где по непонятным причинам (отчета контроля еще нет) был поставлен вопрос смены совета SA Tallinna Hambakliinik, с понятным желанием уволить и меня. На все вопросы уважаемые члены горуправы получили исчерпывающие ответы. Ни о каких нарушениях закона не идет речи. Как сообщила вице-мэр Бетина Бешкина, в Службе внутреннего контроля города Таллинна четко и недвусмысленно заявили, что внутренний контроль не нашел в деятельности клиники ничего противозаконного.
Соглашусь с тем, что всегда что-то можно сделать лучше, и в огромном предприятии всегда есть то, что следует подправить и скорректировать. Чем мы и занимаемся постоянно. Но это – рабочий процесс. Если клиника из года в год постоянно растет быстрыми темпами на миллионы евро – то это невозможно при плохом управлении. Чудес на рынке свободной конкуренции не бывает.
Поэтому желание сменить членов совета и правления предприятия нельзя объяснить рациональным причинами. Дело исключительно в политике. В стремлении выставить себя как невероятных борцов с коррупцией. Для этого есть хорошее определение – показуха. Прискорбно, что именно показуха взята за основу для управления городом. Кто от этого выиграет? Никто. Временный хайп благодаря интервью, данному с озабоченным выражением на лице, принесет временный политический эффект.
Кто от этого проиграет? Жители Таллинна. Благодаря прибыли нашей клиники только за последние несколько месяцев сотни таллиннских пенсионеров получили бесплатное лечение в рамках реализуемого с августа прошлого года проекта. В итоге только эта программа обеспечит бесплатное лечение на сумму до 500 евро более чем полутора тысячам малообеспеченным пенсионерам.
И отдельно о качестве городского управления. Когда я слышу идеи новых таллиннских властей, что успешно работающее предприятие, которое выполняет важнейшие социальные задачи, нужно продать, объединить с какими то другими организациями, то невольно приходит на ум слова персонажа из старой кинокомедии: „Когда вы говорите, то впечатление такое, что вы бредите!“ Такие глобальные решения принимаются на основании большого и серьезного анализа, а не на бегу в горячке коалиционных переговоров. Или это просто очередная показуха.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!