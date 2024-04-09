Новости Эстонии
09.04.2024, 13:35

Пугающий и смелый план объединения таллиннских больниц с PERH вызывает споры. Ласнамяэ рискует остаться без больницы?

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Центристская партия опасается: за счет городских больниц хотят просто поправить финансовое положение PERH?
Центристская партия опасается: за счет городских больниц хотят просто поправить финансовое положение PERH?
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По мнению Центристской партии, план объединить таллиннские больницы с крупнейшей в стране Северо-Эстонской региональной больницей (PERH) внушает страх. Однако, по мнению председателя совета PERH Таави Рыйваса, речь идет о смелом плане.

Партии, отстранившие от руля власти в Таллинне Центристскую партию, обсуждают план Социал-демократической партии объединить находящуюся в собственности государства Северо-Эстонскую региональную больницу с тремя принадлежащими городу больницами — Ляэне-Таллиннской центральной больницей, Ида-Таллиннской центральной больницей и Таллиннской детской больницей. В случае слияния было бы образовано государственно-муниципальное целевое учреждение „Таллиннская больница“.

План еще не получил окончательного одобрения всех сторон, наиболее критично настроены представители партии Isamaa. Председатель совета PERH Таави Рыйвас план одобряет. В то же время Центристская партия задается вопросом — не хотят ли за счет городских больниц просто поправить финансовое положение PERH.

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