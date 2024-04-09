09.04.2024, 13:35
Пугающий и смелый план объединения таллиннских больниц с PERH вызывает споры. Ласнамяэ рискует остаться без больницы?(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению Центристской партии, план объединить таллиннские больницы с крупнейшей в стране Северо-Эстонской региональной больницей (PERH) внушает страх. Однако, по мнению председателя совета PERH Таави Рыйваса, речь идет о смелом плане.
Партии, отстранившие от руля власти в Таллинне Центристскую партию, обсуждают план Социал-демократической партии объединить находящуюся в собственности государства Северо-Эстонскую региональную больницу с тремя принадлежащими городу больницами — Ляэне-Таллиннской центральной больницей, Ида-Таллиннской центральной больницей и Таллиннской детской больницей. В случае слияния было бы образовано государственно-муниципальное целевое учреждение „Таллиннская больница“.