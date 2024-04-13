13.04.2024, 17:40
Мечта о зарплате в 10 000 евро стала реальностью в Литве. Как обстоят дела в Эстонии?(9)
О каких должностях идет речь?
ФОТО: | Shutterstock via Puzzlepix
В Литве встречается все больше объявлений о работе, в которых предлагают заработную плату в размере 10 000 евро в месяц. В Эстонии ситуация не столь радужная.
Представитель портала CV-Online LT Рита Каравайтене сказала, что несколько лет назад предложение зарплат в 10 000 евро было редкостью, сейчас ситуация изменилась, пишет rus.delfi.lt.