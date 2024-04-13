Новости Эстонии
13.04.2024, 17:40

Мечта о зарплате в 10 000 евро стала реальностью в Литве. Как обстоят дела в Эстонии?

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О каких должностях идет речь?
В Литве на разных должностях вы можете получать солидную зарплату в размере 10 000 евро в месяц.
В Литве на разных должностях вы можете получать солидную зарплату в размере 10 000 евро в месяц.
ФОТО: Zenzeta | Shutterstock via Puzzlepix

В Литве встречается все больше объявлений о работе, в которых предлагают заработную плату в размере 10 000 евро в месяц. В Эстонии ситуация не столь радужная.

Представитель портала CV-Online LT Рита Каравайтене сказала, что несколько лет назад предложение зарплат в 10 000 евро было редкостью, сейчас ситуация изменилась, пишет rus.delfi.lt.

„Объявления, в которых предлагают зарплату 10 000 евро - не редкость. Сейчас их несколько, но каждый месяц бывает по несколько таких вакансий. Это большой прорыв“, – объяснила специалист.

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