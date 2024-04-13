Мечта о зарплате в 10 000 евро стала реальностью в Литве. Как обстоят дела в Эстонии?

Представитель портала CV-Online LT Рита Каравайтене сказала, что несколько лет назад предложение зарплат в 10 000 евро было редкостью, сейчас ситуация изменилась, пишет rus.delfi.lt .

„Объявления, в которых предлагают зарплату 10 000 евро - не редкость. Сейчас их несколько, но каждый месяц бывает по несколько таких вакансий. Это большой прорыв“, – объяснила специалист.