08.04.2024, 14:01
МНЕНИЕ | Ольга Штраубе - Константину Васильеву: А вы в футбол сыграть смогли бы на стадионе Ирпеня сожженного?(2)
ФОТО: Scanpix/Delfi Meedia
Константин Васильев мог бы войти в историю эстонского футбола и спорта, как лучший футболист после 1991 года. Однако он решил запомниться своим „неоднозначным“ высказыванием.
В минувшую пятницу для многих поклонников спорта стал большим разочарованием комментарий Константина Васильева в подкасте Õhtuleht, в котором он сказал, что „если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия“.