В минувшую пятницу для многих поклонников спорта стал большим разочарованием комментарий Константина Васильева в подкасте Õhtuleht, в котором он сказал, что „если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия“.

Васильев всегда считался не только сильным, но и интеллектуальным игроком на футбольном поле и за его пределами. Поэтому многие удивленно и разочарованно вздохнули, когда спортсмен, пользующийся большим авторитетом в эстонском обществе, произнес в 2024 году нечто такое „неоднозначное“, как если бы в 1941 году кто-то заявил: „Нет разницы, кто победит - союзники или Гитлер, все равно настанет мир!“