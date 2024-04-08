Мнение
08.04.2024, 14:01

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе - Константину Васильеву: А вы в футбол сыграть смогли бы на стадионе Ирпеня сожженного?

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Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
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ФОТО: Scanpix/Delfi Meedia

Константин Васильев мог бы войти в историю эстонского футбола и спорта, как лучший футболист после 1991 года. Однако он решил запомниться своим „неоднозначным“ высказыванием.

В минувшую пятницу для многих поклонников спорта стал большим разочарованием комментарий Константина Васильева в подкасте Õhtuleht, в котором он сказал, что „если Украина выиграет войну, возможно наступит мир. Возможно он наступит, если выиграет Россия“.

Васильев всегда считался не только сильным, но и интеллектуальным игроком на футбольном поле и за его пределами. Поэтому многие удивленно и разочарованно вздохнули, когда спортсмен, пользующийся большим авторитетом в эстонском обществе, произнес в 2024 году нечто такое „неоднозначное“, как если бы в 1941 году кто-то заявил: „Нет разницы, кто победит - союзники или Гитлер, все равно настанет мир!“

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