Управа района Ласнамяэ приглашает отметить 681-ю годовщину восстания Юрьевой ночи

«Традиционно годовщину восстания Юрьевой ночи отмечают в одноименном парке. Парк был построен на предполагаемом месте решающего сражения восстания – битвы при Сыямяэ. Наш долг – передать историю этого ныне красивого и достойного места. Я приглашаю всех жителей и гостей района Ласнамяэ вместе отметить эту важную годовщину в нашей истории», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во вторник, 23 апреля, в 20.00 управа района Ласнамяэ и НКО Jüriöö Park организуют в одноименном парке празднование 681-й годовщины восстания Юрьевой ночи.

По традиции мероприятие не обойдется без церемониальной части, торжественных речей почетных гостей и пламени свободы. С программой мероприятия можно будет ознакомиться на следующей неделе на сайте районной управы www.tallinn.ee/ru/lasnamae или в социальной сети www.facebook.com/lasnamae.ru.

Торжества в честь восстания Юрьевой ночи, которые проводятся в парке Юрьевой ночи (Петербургское шоссе, 59) уже на протяжении примечательно долгого времени, стали хорошей традицией, позволяющей чтить это историческое событие и поддерживать в жителях города память об этой знаменательной дате.

Восстание началось в ночь на Юрьев день (день св. Георгия), 23 апреля 1343 года с поджога дома на вершине холма в Харьюмаа, что стало сигналом к началу согласованного восстания. Эстонцы избрали из своего числа четырех королей и собрались с 10 000 воинами под Таллинном. Для Ласнамяэ это историческое событие имеет важное значение еще и потому, что 13 мая 1343 года здесь произошла битва при Сыямяэ, в которой, по разным оценкам, погибло около 3 000 эстонцев. Сейчас место битвы между Ливонским орденом и эстонцами, которое стало зваться в народе Сыямяэ, является одним из микрорайонов Ласнамяэ.

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