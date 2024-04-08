„У родителей нет таких денег“. Двум мальчикам нужны виброжилеты для поддержки дыхания

В начале февраля 16-летний Маркус так неудачно упал во время занятий спортом, что сломал 5-й шейный позвонок. В настоящее время его верхняя и нижняя часть тела частично парализованы, он не может пошевелить ни пальцами, ни ногами, также есть проблемы с дыхательными мышцами. Он не может кашлять самостоятельно, поэтому виброжилет для него незаменимый помощник.

Рагнар в январе отпраздновал свой первый день рождения. Мальчик, родившийся преждевременно, не мог самостоятельно глотать, на сегодняшний день его постоянно мучает пневмония, сопровождающаяся приступами удушья.

Современный вибрационный жилет поможет разжижать выделения и тем самым обеспечить лучшую открытость дыхательных путей. Вибрационный жилет можно использовать дома, он является хорошим помощником в период восстановления.

Специальные жилеты можно заказать из США, они дойдут до детей в течение нескольких недель.

Дорогие жертвователи, поможем Рагнару и Маркусу приобрести устройство, которое поможет им лучше дышать!

Пожертвование можно сделать, позвонив на благотворительные телефоны Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена ​​к телефонному счету за текущий месяц:

позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро

позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро

позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро

Либо переводом на благотворительные счета Детского фонда клиники Тартуского университета, отметив в пояснении „Ragnar ja Markus“:

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi LastefondSwedbank

IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

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