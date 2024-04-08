„У родителей нет таких денег“. Двум мальчикам нужны виброжилеты для поддержки дыхания(7)
Инновационный виброжилет, цена которого с учетом НДС составляет 11 590 евро, помог бы сохранить дыхательные пути Рагнара и Маркуса открытыми. Семьям детей неоткуда взять такую сумму, и они обращаются за помощью к добрым людям через Детский фонд.
В начале февраля 16-летний Маркус так неудачно упал во время занятий спортом, что сломал 5-й шейный позвонок. В настоящее время его верхняя и нижняя часть тела частично парализованы, он не может пошевелить ни пальцами, ни ногами, также есть проблемы с дыхательными мышцами. Он не может кашлять самостоятельно, поэтому виброжилет для него незаменимый помощник.
Рагнар в январе отпраздновал свой первый день рождения. Мальчик, родившийся преждевременно, не мог самостоятельно глотать, на сегодняшний день его постоянно мучает пневмония, сопровождающаяся приступами удушья.
Современный вибрационный жилет поможет разжижать выделения и тем самым обеспечить лучшую открытость дыхательных путей. Вибрационный жилет можно использовать дома, он является хорошим помощником в период восстановления.
Специальные жилеты можно заказать из США, они дойдут до детей в течение нескольких недель.
Дорогие жертвователи, поможем Рагнару и Маркусу приобрести устройство, которое поможет им лучше дышать!
Пожертвование можно сделать, позвонив на благотворительные телефоны Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц:
позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро
позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро
позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро
Либо переводом на благотворительные счета Детского фонда клиники Тартуского университета, отметив в пояснении „Ragnar ja Markus“:
Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi LastefondSwedbank
IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
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