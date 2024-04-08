К диалогу и компромиссу в переходе на эстонский язык обучения призывает горуправа Нарвы

Согласно прогнозам горуправы, 17 специалистов по поддержке из 32 работающих в настоящее время не будут соответствовать квалификационным требованиям с первого августа. В Паюской школе, которую посещают преимущественно ученики с особыми потребностями, 30 из 48 учителей не смогут продолжать преподавать из-за несоответствия языковым требованиям школы.

Об этом горуправа Нарвы сообщила министерству образования и науки 4 апреля. В обращении также подробно расписаны результаты анализа отдела культуры, который прошел в январе-феврале 2024 года о текущей готовности нарвских детских садов и городских школ к переходу на эстонский язык обучения.

„Для работы с детьми с особыми потребностями, кроме языковых и педагогических навыков, нужны определенные социальные навыки и узкая квалификация и опыт, который педагоги накапливали годами, посещая различные квалификационные курсы и применяя их на практике“, - комментирует положение дел вице-мэр Мессурме Писарева. - Совершенно очевидно, что мы должны учитывать эти факторы и стараться сохранить имеющихся у нас специалистов и разработать план достижениями ими необходимых требований по языку“.

Напомним, что с марта школы и детские сады начали уведомлять учителей, которые не соответствуют квалификационным требованиям, вступающим в силу с 1.08.2024, о расторжении контрактов.

Тревожная ситуация, по оценке отдела культуры Нарвы, к началу следующего учебного года складывается и в специализированных группах детских дошкольных учреждений. „Поскольку квалификация, необходимая для воспитателей групп по работе с детьми с особыми потребностями, включает в себя особые педагогические компетенции, то востребованность и поиск этих специалистов находятся в особой зоне риска“, - отметили в отделе культуры.