К диалогу и компромиссу в переходе на эстонский язык обучения призывает горуправа Нарвы(4)
В нарвских школах острая нехватка опорных специалистов. Город Нарва призывает министерство образования к диалогу по разработке плана решения возможной кризисной ситуации по предстоящей нехватке педагогов.
Согласно прогнозам горуправы, 17 специалистов по поддержке из 32 работающих в настоящее время не будут соответствовать квалификационным требованиям с первого августа. В Паюской школе, которую посещают преимущественно ученики с особыми потребностями, 30 из 48 учителей не смогут продолжать преподавать из-за несоответствия языковым требованиям школы.
Об этом горуправа Нарвы сообщила министерству образования и науки 4 апреля. В обращении также подробно расписаны результаты анализа отдела культуры, который прошел в январе-феврале 2024 года о текущей готовности нарвских детских садов и городских школ к переходу на эстонский язык обучения.
„Для работы с детьми с особыми потребностями, кроме языковых и педагогических навыков, нужны определенные социальные навыки и узкая квалификация и опыт, который педагоги накапливали годами, посещая различные квалификационные курсы и применяя их на практике“, - комментирует положение дел вице-мэр Мессурме Писарева. - Совершенно очевидно, что мы должны учитывать эти факторы и стараться сохранить имеющихся у нас специалистов и разработать план достижениями ими необходимых требований по языку“.
Напомним, что с марта школы и детские сады начали уведомлять учителей, которые не соответствуют квалификационным требованиям, вступающим в силу с 1.08.2024, о расторжении контрактов.
Тревожная ситуация, по оценке отдела культуры Нарвы, к началу следующего учебного года складывается и в специализированных группах детских дошкольных учреждений. „Поскольку квалификация, необходимая для воспитателей групп по работе с детьми с особыми потребностями, включает в себя особые педагогические компетенции, то востребованность и поиск этих специалистов находятся в особой зоне риска“, - отметили в отделе культуры.
Если до начала плана по переходу на эстонский язык обучения нехватка в специалистах по работе с детьми с особыми потребностями в детских садах и без того была острой, то к 1 сентября работу потеряют еще 13 человек, что усугубит общий дефицит этих педагогов в детских садах. Будет не хватать 22 человека. По прогнозам горуправы, учебным учреждениям нужно будет как-то найти логопедов на 9,5 мест, 8 логопедов для специальных групп, а также специальных педагогов на 3,5 места и одного психолога.
По словам вице-мэра Мессурме Писаревой, в плане перехода есть моменты, которые можно было бы обсуждать с министерством. В том числе она называет и языковые требования к специальным педагогам, потому что они всего лишь одна составляющая квалификационных требований, которые необходимы для обеспечения качественного образовательного и воспитательного процесса в детских садах и школах.
„Этих специалистов на сегодняшний день и без того не хватает, это реальность, с которой образовательная система города Нарвы, а возможно и не только, стоит сегодня лицом к лицу и требует не только диалога между самоуправлениями и государством, но еще и компромиссов, - сказала Писарева. - Город Нарва призывает министерство к диалогу по разработке плана решения возможной кризисной ситуации по предстоящей нехватке педагогов“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.