Объем промышленной продукции увеличился в горнодобывающей промышленности и энергетике, но сократился в обрабатывающей промышленности

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в феврале объем промышленной продукции1 увеличился в чуть более чем трети отраслей обрабатывающей промышленности. „Среди наиболее весомых отраслей в феврале рост наблюдался в производстве химической продукции (2,9%), изделий из металла (0,9%), резиновых и пластмассовых изделий (0,8%), а также в ремонте и установке машин и оборудования (26,8%)“, — объяснила Хелле Бундер.

Почти на том же уровне осталось производство строительных материалов, которое сократилось лишь на 0,5%, небольшое сокращение наблюдалось также в производстве продуктов питания (1%).

Среди наиболее весомых отраслей обрабатывающей промышленности сокращение в феврале наблюдалось в сфере деревообработки (16,9%), производстве электрооборудования (5,6%), а также компьютеров и электронного оборудования (10,4%).

В феврале 2024 года на внешнем рынке было продано 66,1% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

По сравнению с февралем 2023 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в феврале этого года в текущих ценах на 9,2% (согласно календарно откорректированным данным). Продажа продукции на внутреннем рынке сократилась на 10,6%, продажа продукции на экспорт — на 8,4%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в феврале объемы промышленного производства увеличились по сравнению с январем на 1%, в обрабатывающей промышленности — на 2,1%.

В феврале в сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) сократилось на 8,6%, при этом производство тепла увеличилось на 9,1%.

1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.

2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.