Новости Эстонии
08.04.2024, 11:14

ВИДЕО | „Услышала, как громко кудахчут куры“. На эстонский хутор наведался волк

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В Эстонский союз охотников был отправлен интересный кадр, на котором был запечатлен волк. Животное заметили утром 3 апреля в деревке Кахква, волости Сетомаа Выруского уезда.

Маргит, хозяйка дома в деревне Кахква, была дома, когда заметила подозрительное движение за окном. „Я услышала, как куры громко кудахчут, а когда выбежала на улицу с телефоном, оказалось, что это волк обнюхивает дом“, - объяснила она.

В домохозяйстве трое маленьких детей, два щенка, несколько кошек, куры и лошади. „В этот раз встреча прошла мирно, но мы все равно хотим, чтобы и наши питомцы, и волк жили себе спокойно“, - объяснила хозяйка.

Эстонское общество охотников не знает точных обстоятельств и может оценить ситуацию только по видеозаписи. До сих пор волки не представляли опасности для людей в Эстонии. Тем не менее, это дикие животные, поэтому люди должны быть осторожны.

Важно обеспечить защиту домашних животных и птиц, поскольку они могут подвергаться опасности со стороны волков.

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